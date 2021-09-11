Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA temelli Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı 'daha etkili' göründüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili" diyen Ceyhan, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA temelli Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı 'daha etkili' göründüğünü belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili" diyen Ceyhan, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar pic.twitter.com/tkSmIlMcME