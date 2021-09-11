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Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler
Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T10:42+0300
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aşı
mehmet ceyhan
antikor
koronavirüs
biontech
koronavirüsle mücadele
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA temelli Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı 'daha etkili' göründüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili" diyen Ceyhan, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
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aşı, mehmet ceyhan, antikor, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, moderna

Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler

10:42 11.09.2021
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA temelli Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı 'daha etkili' göründüğünü belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili" diyen Ceyhan, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
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