https://tr.sputniknews.com/20210911/prof-dr-ceyhan-biontech-asisindaki-antikor-miktarini-artirmak-zorunda-kalabilirler-1048821405.html

Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler

Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T10:42+0300

2021-09-11T10:42+0300

2021-09-11T10:42+0300

koronavirüs

aşı

mehmet ceyhan

antikor

koronavirüs

biontech

koronavirüsle mücadele

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1042948103_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f7127831d235896f81399f4921dea55.jpg

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA temelli Moderna aşısının, koronavirüsün Delta varyantına karşı 'daha etkili' göründüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili" diyen Ceyhan, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşı, mehmet ceyhan, antikor, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, moderna