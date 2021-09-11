https://tr.sputniknews.com/20210911/prof-dr-mehmet-ceyhan-biontech-asisindaki-antikor-miktarini-artirmak-zorunda-kalacaklar-1048816527.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Moderna aşısının delta varyantına karşı daha etkili olduğunu belirterek, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T00:45+0300

2021-09-11T00:45+0300

2021-09-11T00:46+0300

türkiye

mehmet ceyhan

koronavirüs

biontech

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerine yer verdi.Ceyhan, sonraki mesajında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullara belirtisiz vaka yaygınlığının anlaşılabilmesi için yapılacak PCR testi açıklamasını alıntılayarak, "Bir yıldır ifade ettiğimiz gibi, bütün öğrencileri PCR ile tarayamayız ama, örneklemle çocuklarda ve eğiticilerde virus pozitiflik oranını saptayabiliriz. Örneklem iyi seçilirse ve test belli aralıklarla tekrarlanırsa yararlı olacaktır" paylaşımında bulundu.

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mehmet ceyhan, koronavirüs, biontech