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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar
00:45 11.09.2021 (güncellendi: 00:46 11.09.2021)
© DHAMehmet Ceyhan
© DHA
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Moderna aşısının delta varyantına karşı daha etkili olduğunu belirterek, "Belki de BioNTech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar" ifadelerine yer verdi.
Görünen o ki, delta varyantına karşı Moderna daha etkili. Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar pic.twitter.com/tkSmIlMcME— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) September 10, 2021
Ceyhan, sonraki mesajında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullara belirtisiz vaka yaygınlığının anlaşılabilmesi için yapılacak PCR testi açıklamasını alıntılayarak, "Bir yıldır ifade ettiğimiz gibi, bütün öğrencileri PCR ile tarayamayız ama, örneklemle çocuklarda ve eğiticilerde virus pozitiflik oranını saptayabiliriz. Örneklem iyi seçilirse ve test belli aralıklarla tekrarlanırsa yararlı olacaktır" paylaşımında bulundu.
Bir yıldır ifade ettiğimiz gibi, bütün öğrencileri PCR ile tarayamayız ama, örneklemle çocuklarda ve eğiticilerde virus pozitiflik oranını saptayabiliriz. Örneklem iyi seçilirse ve test belli aralıklarla tekrarlanırsa yararlı olacaktır pic.twitter.com/e8OIWC1x56— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) September 10, 2021