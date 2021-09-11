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Putin, başkentlilerin Moskova Günü'nü kutladı: Moskova değişiyor ancak eşsizliğini koruyor
© SputnikVladimir Putin - Moskova Günü
© Sputnik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada başkent sakinlerini tebrik ederken şehrin değiştiğini ancak eşsizliğini koruduğunu söyledi.
Zaryadya Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkentlilerin Moskova Günü'nü kutladı.
Yeni teknolojilerin, modern ve konforlu dijital servislerin Moskovalıların artık alıştığı şeyler olduğunu belirten Putin, "Şehir değişiyor ancak eşsizliğini koruyor. Sokaklar, eski yapılar cazibesini koruyor. Kentin eşsiz tarihi, kültürel ve mimari mirası hem Moskovalıları hem de başkentin konuklarını cezbediyor" dedi.
Putin, Moskova'nın geniş yüzölçümüne sahip Rusya için geçmişte ve günümüzde birleştirici bir merkez olduğunu, gelecekte de olacağını vurguladı.
Yeni teknolojilerin, modern ve konforlu dijital servislerin Moskovalıların artık alıştığı şeyler olduğunu belirten Putin, "Şehir değişiyor ancak eşsizliğini koruyor. Sokaklar, eski yapılar cazibesini koruyor. Kentin eşsiz tarihi, kültürel ve mimari mirası hem Moskovalıları hem de başkentin konuklarını cezbediyor" dedi.
Putin, Moskova'nın geniş yüzölçümüne sahip Rusya için geçmişte ve günümüzde birleştirici bir merkez olduğunu, gelecekte de olacağını vurguladı.
«Москва была, есть и будет объединяющим центром для всей нашей огромной страны».— НТВ (@ntvru) September 11, 2021
Путин поздравил москвичей с Днем города pic.twitter.com/OxYvX6mr9N
Maalesef iki yıldır Moskova Günü'nü zorlu pandemi koşulları altında kutladıklarını kaydeden Putin, "Moskova'nın bu tehdide karşı koordineli, etkili eylemlerin bir örneğini gösterdiği, binlerce kişinin hayatını kurtarmak için gerekli olan zorunlu kısıtlamalar ile milyonlarca kişilik kentin normal yaşamı arasında iyi bir denge bulduğu konusunda birçok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum" dedi.
Putin, Moskova'daki iş, sanayi ve inşaat çevrelerinin, yalnızca salgının neden olduğu düşüşün geride bırakılmasında örnek olmadığını, aynı zamanda 2019 seviyesini çoktan aşan güzel kalkınma oranları elde ettiğini ifade etti.
Putin, Moskova'daki iş, sanayi ve inşaat çevrelerinin, yalnızca salgının neden olduğu düşüşün geride bırakılmasında örnek olmadığını, aynı zamanda 2019 seviyesini çoktan aşan güzel kalkınma oranları elde ettiğini ifade etti.