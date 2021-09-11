https://tr.sputniknews.com/20210911/putin-politik-kararlara-ragmen-rus-milli-takimi-olimpiyatlarda-basarili-bir-performans-sergiledi-1048826843.html
Putin: Politik kararlara rağmen, Rus milli takımı Olimpiyatlarda başarılı bir performans sergiledi
Putin: Politik kararlara rağmen, Rus milli takımı Olimpiyatlarda başarılı bir performans sergiledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus milli takımının siyasi kararlara rağmen, Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında değerli bir performans... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T17:13+0300
2021-09-11T17:13+0300
2021-09-11T17:12+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya olimpiyat komitesi (roc)
ödül
tören
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Tokyo Olimpiyatlarında madalya alan sporculara devlet ödüllerinin takdim töreninde konuşan Putin, Rus milli takımının Olimpiyatlarda değerli bir performans sergilediğini kaydederek, sporcuların siyasi kararlar da dahil olmak üzere tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirtti.Putin, “Sizi, tüm takım arkadaşlarınızı, antrenörlerinizi, mentorlarınızı tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Rus sporcular, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı bir performans sergiledi. Bunun ne kadar zor olduğunu anlıyorum; herkes, tüm ülke bunun kolay olmadığını, özellikle bazı anlarda çok zor olduğunu biliyor” dedi.Putin, Olimpiyatların hem hazırlık aşamasında hem de oyunların başlangıcı sırasında büyük bir fiziksel ve duygusal stres yarattığını, koronavirüs pandemisi ile ilgili zorunlu fakat gerekli kısıtlamaların da durumu daha da zor hale getirdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:“Ülkemiz ve takımımıza karşı alınan, ne yazık ki spordan uzak politik kararları hatırlamadan geçemeyeceğim. Ama sevgili dostlar, her şeye göğüs gerdiniz, tüm bu sınavlardan geçtiniz, Rusya'nın spor onuru için mücadele ettiniz ve dediğim gibi, bunu layıkıyla yaptınız, taraftarlara, hepimize zafer sevinci, vatan için eşsiz birleştirici bir gurur duygusu yaşattınız.”Putin, Rus sporcularının Rusya’nın kahramanları ve gururu olduğunu belirterek, Tokyo Olimpiyatlarındaki performanslarının onların dünyanın en iyileri olduğunu gösterdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210527/rus-disisleri-rigada-rus-bayraginin-yerine-rusya-olimpiyat-komitesi-bayraginin-asilmasi-iliskileri-1044594418.html
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rusya, vladimir putin, rusya olimpiyat komitesi (roc), ödül, tören
Putin: Politik kararlara rağmen, Rus milli takımı Olimpiyatlarda başarılı bir performans sergiledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus milli takımının siyasi kararlara rağmen, Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında değerli bir performans sergilediğini söyledi.
Tokyo Olimpiyatlarında madalya alan sporculara devlet ödüllerinin takdim töreninde konuşan Putin, Rus milli takımının Olimpiyatlarda değerli bir performans sergilediğini kaydederek, sporcuların siyasi kararlar da dahil olmak üzere tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirtti.
Putin, “Sizi, tüm takım arkadaşlarınızı, antrenörlerinizi, mentorlarınızı tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Rus sporcular, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı bir performans sergiledi. Bunun ne kadar zor olduğunu anlıyorum; herkes, tüm ülke bunun kolay olmadığını, özellikle bazı anlarda çok zor olduğunu biliyor” dedi.
Putin, Olimpiyatların hem hazırlık aşamasında hem de oyunların başlangıcı sırasında büyük bir fiziksel ve duygusal stres yarattığını, koronavirüs pandemisi ile ilgili zorunlu fakat gerekli kısıtlamaların da durumu daha da zor hale getirdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Ülkemiz ve takımımıza karşı alınan, ne yazık ki spordan uzak politik kararları hatırlamadan geçemeyeceğim. Ama sevgili dostlar, her şeye göğüs gerdiniz, tüm bu sınavlardan geçtiniz, Rusya'nın spor onuru için mücadele ettiniz ve dediğim gibi, bunu layıkıyla yaptınız, taraftarlara, hepimize zafer sevinci, vatan için eşsiz birleştirici bir gurur duygusu yaşattınız.”
Putin, Rus sporcularının Rusya’nın kahramanları ve gururu olduğunu belirterek, Tokyo Olimpiyatlarındaki performanslarının onların dünyanın en iyileri olduğunu gösterdiğini kaydetti.