https://tr.sputniknews.com/20210911/rus-mig-31-savas-ucagi-barent-denizinde-norvecin-devriye-ucagina-onleme-yapti-1048827190.html

Rus MiG-31 savaş uçağı, Barent Denizi'nde Norveç'in devriye uçağına önleme yaptı

Rus MiG-31 savaş uçağı, Barent Denizi'nde Norveç'in devriye uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 avcı uçağının Barent Denizi üzerinde Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptığını duyurdu. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T17:20+0300

2021-09-11T17:20+0300

2021-09-11T17:19+0300

dünya

rusya

barents denizi

mig-31

önleme

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Bakanlığa bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Barent Denizi üzerinde seyreden Norveç Hava Kuvvetleri'nin P-3C Orion uçaklarına Rusya Kuzey Filosu'na ait MiG-31 uçağıyla önleme yapıldı.Rus hava sahası kontrol araçlarının Barent Denizi üzerindeki hava sahasında Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracını tespit etmesi üzerine Kuzey Filosu'na ait MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığını kaydeden merkez, "Rus uçağının mürettebatı, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'nin P-3C Orion uçağı olduğunu belirledi ve onlara Barent Denizi üzerindeki hava sahasında eşlik etti" ifadelerini kullandı.Norveç uçağnın yönünü değiştirmesi sonrası Rus mürettebatın sorunsuz bir şekilde üsse döndüğünü belirten merkez, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.

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