https://tr.sputniknews.com/20210911/rusya-ulusal-terorle-mucadele-komitesi-dagistanda-iki-militan-etkisiz-hale-getirildi-1048817217.html

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), Dağıstan’ın Buynaksiy bölgesinde terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki teröristin etkisiz hale... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T01:35+0300

2021-09-11T01:35+0300

2021-09-11T01:35+0300

dünya

dağıstan

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

militan

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NAK’ın açıklamasına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Buynaksiy bölgesindeki ormanlık alanda teröristlere yönelik başlattığı operasyonda çıkan çatışma sonucunda iki terörist etkisiz hale getirildi.Açıklamada, “Güvenlik güçlerinin, silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler, çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi” denildi.Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda otomatik silahlar ve mühimmat, militanlara ait otomobilde ise kullanıma hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.NAK’ın yayınladığı görüntülerde, güvenlik güçlerinin gece saatlerinde teröristlerin saklandığı yere nasıl gittikleri ve çatışmanın ardından yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmat görülüyor.Daha önce FSB, son iki yılda Rusya’nın güney ve batı bölgelerinde yaklaşık 80 terör saldırısının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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dağıstan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), militan