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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), Dağıstan’ın Buynaksiy bölgesinde terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki teröristin etkisiz hale... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T01:35+0300
2021-09-11T01:35+0300
dünya
dağıstan
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
militan
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NAK’ın açıklamasına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Buynaksiy bölgesindeki ormanlık alanda teröristlere yönelik başlattığı operasyonda çıkan çatışma sonucunda iki terörist etkisiz hale getirildi.Açıklamada, “Güvenlik güçlerinin, silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler, çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi” denildi.Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda otomatik silahlar ve mühimmat, militanlara ait otomobilde ise kullanıma hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.NAK’ın yayınladığı görüntülerde, güvenlik güçlerinin gece saatlerinde teröristlerin saklandığı yere nasıl gittikleri ve çatışmanın ardından yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmat görülüyor.Daha önce FSB, son iki yılda Rusya’nın güney ve batı bölgelerinde yaklaşık 80 terör saldırısının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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dağıstan, rusya federal güvenlik servisi (fsb), militan

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi

01:35 11.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK)Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden militanlara evlerinde baskın
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden militanlara evlerinde baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK)
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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), Dağıstan’ın Buynaksiy bölgesinde terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
NAK’ın açıklamasına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Buynaksiy bölgesindeki ormanlık alanda teröristlere yönelik başlattığı operasyonda çıkan çatışma sonucunda iki terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, “Güvenlik güçlerinin, silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler, çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi” denildi.
Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda otomatik silahlar ve mühimmat, militanlara ait otomobilde ise kullanıma hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
NAK’ın yayınladığı görüntülerde, güvenlik güçlerinin gece saatlerinde teröristlerin saklandığı yere nasıl gittikleri ve çatışmanın ardından yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmat görülüyor.
Daha önce FSB, son iki yılda Rusya’nın güney ve batı bölgelerinde yaklaşık 80 terör saldırısının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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