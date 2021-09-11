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https://tr.sputniknews.com/20210911/rusyada-18-bin-891-yeni-vaka-goruldu-iki-doz-asi-olanlarin-sayisi-40-milyona-dayandi-1048824369.html
Rusya'da 18 bin 891 yeni vaka görüldü, iki doz aşı olanların sayısı 40 milyona dayandı
Rusya'da 18 bin 891 yeni vaka görüldü, iki doz aşı olanların sayısı 40 milyona dayandı
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 891 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. İki doz aşı olanların sayısı ise 40 milyona dayandı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T14:03+0300
2021-09-11T14:03+0300
2021-09-11T14:03+0300
dünya
rusya
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre 18 bin 891 kişi daha koronavirüse yakalandı.Moskova (1940), St. Petersburg' (1629) ve Moskova Bölgesi (645) yeni vakaların en fazla tespit edildiği yerler olurken ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 121 bin 516'a ulaştı.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 796 artarak 191 bin 961 oldu.Virüsü yenenlere 17 bin 888 kişi daha katılırken şimdiye dek toplam 6 milyon 375 bin kişi koronavirüsle mücadeleyi kazandı.İki doz aşı olanların sayısı 39 milyon 800 bin olduRusya'da koronavirüs aşısı olanların sayısına ilişkin son veriler de açıklandı.Koronavirüsle mücadele çalışmalarını koordine eden Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'da 46 milyon 500 bin kişinin tek doz, 39 milyon 800 bin kişinin ise iki doz aşı olduğunu ifade etti.
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rusya, ölüm, aşı, vaka, koronavirüs, sputnik v
Rusya'da 18 bin 891 yeni vaka görüldü, iki doz aşı olanların sayısı 40 milyona dayandı
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 891 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. İki doz aşı olanların sayısı ise 40 milyona dayandı.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre 18 bin 891 kişi daha koronavirüse yakalandı.
Moskova (1940), St. Petersburg' (1629) ve Moskova Bölgesi (645) yeni vakaların en fazla tespit edildiği yerler olurken ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 121 bin 516'a ulaştı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 796 artarak 191 bin 961 oldu. Virüsü yenenlere 17 bin 888 kişi daha katılırken şimdiye dek toplam 6 milyon 375 bin kişi koronavirüsle mücadeleyi kazandı. İki doz aşı olanların sayısı 39 milyon 800 bin oldu
Rusya'da koronavirüs aşısı olanların sayısına ilişkin son veriler de açıklandı.
Koronavirüsle mücadele çalışmalarını koordine eden Başbakan Yardımcısı
Tatyana Golikova, Rusya'da 46 milyon 500 bin kişinin tek doz, 39 milyon 800 bin kişinin ise iki doz aşı olduğunu ifade etti.