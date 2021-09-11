https://tr.sputniknews.com/20210911/rusyadan-abdye-terorle-mucadele-konusundaki-ikili-diyalogu-yeniden-canlandirma-onerisi-1048827301.html

Rusya’dan ABD’ye terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğu yeniden canlandırma önerisi

Rusya’dan ABD’ye terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğu yeniden canlandırma önerisi

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde ABD'ye terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğun yeniden canlandırılmasını... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T17:23+0300

2021-09-11T17:23+0300

2021-09-11T17:22+0300

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, 11 Eylül 2001 saldırılarının yirminci yıldönümünde Facebook hesabından yaptığı açıklamada ABD'ye, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları nezaretinde terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğun yeniden canlandırılmasını önerdi.Rus-Amerikan ilişkileri tarihinde istihbarat servislerinin etkin etkileşiminin büyük terör saldırılarının önlenmesini sağladığına dair birçok örnek olduğuna işaret eden Antonov, “Bu tür temasların ileride daha da güçlendirileceğini ve zamanla 2018-2019 yıllarında dışişleri bakanlıkları nezaretinde yürütülen terörle mücadele konusundaki ikili diyalog çerçevesinde yararlı tartışmalarla destekleneceğini umuyoruz” açıklamasında bulundu.Antonov, “Rus tarafı bu formattaki çalışmaları canlandırmaya hazır. Bu bizim doğal önceliğimiz. Sadece kendi devletlerimizin değil, tüm insanlığın güvenliği ve refahı adına tüm çelişkileri ve ihtilafları bir kenara bırakmalı ve işbirliği yapmalıyız. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin statüsü bunu zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210707/rusyanin-Washington-buyukelcisi-antonov-moskova-abddeki-tesislere-yonelik-siber-saldirilarda-yer-1044913957.html

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