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Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı
Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı
Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis ve protestocular çatıştı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T23:34+0300
2021-09-11T23:33+0300
dünya
yunanistan
protesto
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Yunanistan’ın Selanik kentinde hükümet karşıtları sokağa döküldü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Vellidion Sergi Merkezi’nde düzenlenen 85. Selanik Uluslararası Fuarı’nda yaptığı konuşmanın ardından kentin birçok farklı noktasında gösteriler gerçekleştirildi. Gösterilere sendikalar, siyasi örgütler ve öğrenciler katılırken, hükümetin sağlık, emek ve üniversitelere yönelik politikaları protesto edildi. Hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı. Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Protestocular, çevik kuvvet güçlerine taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sonucu bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210911/almanyada-artan-konut-fiyatlari-berlinde-binlerce-kisi-tarafindan-protesto-edildi-1048829787.html
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yunanistan, protesto, eylem

Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı

23:34 11.09.2021
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDISSelanik'te hükümet karşıtı gösteriler
Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.
Yunanistan’ın Selanik kentinde hükümet karşıtları sokağa döküldü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Vellidion Sergi Merkezi’nde düzenlenen 85. Selanik Uluslararası Fuarı’nda yaptığı konuşmanın ardından kentin birçok farklı noktasında gösteriler gerçekleştirildi. Gösterilere sendikalar, siyasi örgütler ve öğrenciler katılırken, hükümetin sağlık, emek ve üniversitelere yönelik politikaları protesto edildi.
Hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı. Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Protestocular, çevik kuvvet güçlerine taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sonucu bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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