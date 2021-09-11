https://tr.sputniknews.com/20210911/senol-gunes-namusumuzla-geldik-namusumuzla-gidiyoruz-1048820043.html
Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz
Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş, ilk açıklamasında "Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz" ifadesini kullandı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T09:07+0300
2021-09-11T09:07+0300
2021-09-11T09:08+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
ertuğrul özkök
nihat özdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043881741_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_fa08cab205bba7ed1c65fdafb64fe11c.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ise, Güneş ile ayrılık öncesi gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı. Özkök'ün 'Şenol Güneş çok ilginç şeyler anlattı: Bu kafayla teknik direktör değil ancak üçkağıtçı bulunabilir' başlıklı yazısında aktardığına göre Güneş'in açıklamalarından bazıları şöyle:'Yazarlar bir karar versin, 15 mi, 30 mu, 52 milyon lira mı alacağım?'"En sinirlendiğim konu: 'Maalesef beni buradan vurmaya çalışıyorlar, ben de işte buna çok sinirleniyorum. Bunu Sadri bey (Şener) çıkardı, Trabzon’da onunla da konuştum. Dedim; ‘Sana borcum var mı?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar.''Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık.''Gazetecilerden biri diyor ki; 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira.. Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir.''Fatih Terim, Mustafa Denizli ya da ben fark etmez, tek başımıza yapamayız''Çok güzel bir şansımız var, imkanlarımız var. Ama bunu ben tek başıma yapmayacağım. Benim ne bilgim varsa, Mustafa Denizli, Fatih Terim, ben fark etmez. Futbol yoksa, durup dururken şansa gelsin biri alsın maçları oh ne güzel futbol kalkındı diye bir şey yok. İlk maçta Hollanda’yı yendik ve kalkındık, sonra kaybettik ve battık! Futbolda böyle bir şey yok.''Almanya Brezilya'ya 7 gol attı da Brezilya futbolu ne oldu, battı mı?''Almanya Brezilya’ya kendi evinde 7 tane attı. Brezilya futbolu bitti mi? Hayat devam ediyor. Peki biz neredeyiz? Orada mıyız? Değiliz. Çocukluğumdan beri malzeme yok, eğitim yok, tesis yok, ilgi yok, şimdi her şey var karmaşa var! İşin içinde olan olmayan atlıyor işin içine, doğru yanlış karışıyor. Eskiden bir tek Dolmabahçe vardı. Şimdi sahalar, statlar var. Ama altyapının çalışacağı alan yok.''50 senedir buradayım, birinin torpiliyle mi geldim'Ertuğrul Özkök: Bu psikoloji böyle devam ederse ileride teknik direktörde bulunamazŞenol Güneş: Bulursun ama üç kağıtçı bulursun. Benim işim kolay. Kişiliğim böyle olmasa, düzgün biri olmasam bu saygıyı görmesem, ‘Kovarsanız kovun bana ne’ desem ne olacak, ya da ‘Eyvallah, ben başka yere gittim’ desem. Kulüp buluyorsun ama kendini yenilemiyorsun. Ben 50 küsür senedir ayaktaysam birinin torpiliyle mi geldim? Bedel ödemeden olmuyor.'Ayrılık sonrası ilk sözlerDün: Dün ne dediysem bugün de o. Dünkü görüşmede kalsın dediler.Bugün: Bugün de ‘Git’ dediler. Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz.
https://tr.sputniknews.com/20210910/tff-acikladi-senol-gunes-ile-yollar-ayrildi-1048797289.html
https://tr.sputniknews.com/20210910/tff-baskani-ozdemir-yeni-teknik-direktor-konusunda-kafamizda-bir-isim-var-1048803183.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043881741_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_71de674b2d242670daaab97603dcd385.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, ertuğrul özkök, nihat özdemir
Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz
09:07 11.09.2021 (güncellendi: 09:08 11.09.2021)
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş, ilk açıklamasında "Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz" ifadesini kullandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök
ise, Güneş ile ayrılık öncesi gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı. Özkök'ün 'Şenol Güneş çok ilginç şeyler anlattı: Bu kafayla teknik direktör değil ancak üçkağıtçı bulunabilir' başlıklı yazısında aktardığına göre
Güneş'in açıklamalarından bazıları şöyle:
'Yazarlar bir karar versin, 15 mi, 30 mu, 52 milyon lira mı alacağım?'
"En sinirlendiğim konu: 'Maalesef beni buradan vurmaya çalışıyorlar, ben de işte buna çok sinirleniyorum. Bunu Sadri bey (Şener) çıkardı, Trabzon’da onunla da konuştum. Dedim; ‘Sana borcum var mı?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar.'
'Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık.'
'Gazetecilerden biri diyor ki; 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira.. Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir.'
'Fatih Terim, Mustafa Denizli ya da ben fark etmez, tek başımıza yapamayız'
'Çok güzel bir şansımız var, imkanlarımız var. Ama bunu ben tek başıma yapmayacağım. Benim ne bilgim varsa, Mustafa Denizli, Fatih Terim, ben fark etmez. Futbol yoksa, durup dururken şansa gelsin biri alsın maçları oh ne güzel futbol kalkındı diye bir şey yok. İlk maçta Hollanda’yı yendik ve kalkındık, sonra kaybettik ve battık! Futbolda böyle bir şey yok.'
'Almanya Brezilya'ya 7 gol attı da Brezilya futbolu ne oldu, battı mı?'
'Almanya Brezilya’ya kendi evinde 7 tane attı. Brezilya futbolu bitti mi? Hayat devam ediyor. Peki biz neredeyiz? Orada mıyız? Değiliz. Çocukluğumdan beri malzeme yok, eğitim yok, tesis yok, ilgi yok, şimdi her şey var karmaşa var! İşin içinde olan olmayan atlıyor işin içine, doğru yanlış karışıyor. Eskiden bir tek Dolmabahçe vardı. Şimdi sahalar, statlar var. Ama altyapının çalışacağı alan yok.'
'50 senedir buradayım, birinin torpiliyle mi geldim'
Ertuğrul Özkök: Bu psikoloji böyle devam ederse ileride teknik direktörde bulunamaz
Şenol Güneş: Bulursun ama üç kağıtçı bulursun. Benim işim kolay. Kişiliğim böyle olmasa, düzgün biri olmasam bu saygıyı görmesem, ‘Kovarsanız kovun bana ne’ desem ne olacak, ya da ‘Eyvallah, ben başka yere gittim’ desem. Kulüp buluyorsun ama kendini yenilemiyorsun. Ben 50 küsür senedir ayaktaysam birinin torpiliyle mi geldim? Bedel ödemeden olmuyor.'
Ayrılık sonrası ilk sözler
Dün: Dün ne dediysem bugün de o. Dünkü görüşmede kalsın dediler.
Bugün: Bugün de ‘Git’ dediler. Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz.