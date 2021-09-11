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https://tr.sputniknews.com/20210911/sergen-yalcinin-tepki-gosterdigi-mhk-egitim-danismani-uilenbergden-aciklama-1048825314.html
Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg'den açıklama
Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg'den açıklama
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, yeni bir açıklama yaptı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T15:12+0300
2021-09-11T15:14+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
sergen yalçın
beşiktaş
merkez hakem kurulu (mhk)
jaap uilenberg
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki tesislerinde düzenlenen organizasyon sonrasında verdiği röportaj hakkında açıklama yapma yaptı.Uilenberg, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın TRT Spor ekranlarında yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma, dedi' söylemi ile ilgili yöneltilen soruya verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ediyorum" ifadesini kullandı.Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürüttüğünü ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü hedef gösterme gibi bir yaklaşımının asla olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Uilenberg, şunları kaydetti:"Gerçekleştirilen röportajda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın konu edilmesinin sebebi ise, Yalçın’ın yaptığı açıklamaların tarafıma sorulması neticesinde olmuştur. Sergen Yalçın'ın, 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' sözlerinin yer aldığı bir soruya cevap vermem nedeniyle doğal olarak Sergen Yalçın röportajın içeriğine girmiştir. Cevapta Beşiktaş-Karagümrük maçının dördüncü hakeminin de bu yaklaşımı ile hata yaptığını ifade ederek, 4. hakemlerin teknik alanlarla daha iyi ve anlayışlı bir iletişimde olmaları gerektiğini vurguladım. Fakat 4. hakemin de bu ifadeyi kullanmaya itecek noktalara ulaşmasına neden olan olayların da önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini de belirttim."Sergen Yalçın'ı herhangi bir şekilde hedef göstermediğinin altını çizen Uilenberg, şöyle devam etti:"Türkiye’deki futbol maçlarında teknik alanların çok problem oluşturduğunu, hakemlerin üzerinde baskı oluşturduğunu ve her seminerde bu konunun üzerinde çalışmalar yaptığımızı ekledim. Aslında olması gerekenin teknik alanların hakemlere yardımcı olması gerektiğini de hem röportajda hem de TSYD toplantısında vurguladım. Konuyla ilgili Beşiktaş teknik heyeti bu soru nedeniyle röportaja dahil olsa da asla herhangi bir şekilde hedef gösterme olmamıştır ve sadece konunun önemi vurgulanmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20210908/sergen-yalcin-tffden-rica-ediyorum-bu-arkadasa-haddini-bildirin-1048741043.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), sergen yalçın, beşiktaş, merkez hakem kurulu (mhk), jaap uilenberg

Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg'den açıklama

15:12 11.09.2021 (güncellendi: 15:14 11.09.2021)
© DHAUilenberg
Uilenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, yeni bir açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki tesislerinde düzenlenen organizasyon sonrasında verdiği röportaj hakkında açıklama yapma yaptı.
Uilenberg, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın TRT Spor ekranlarında yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma, dedi' söylemi ile ilgili yöneltilen soruya verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ediyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürüttüğünü ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü hedef gösterme gibi bir yaklaşımının asla olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Uilenberg, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirilen röportajda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın konu edilmesinin sebebi ise, Yalçın’ın yaptığı açıklamaların tarafıma sorulması neticesinde olmuştur. Sergen Yalçın'ın, 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' sözlerinin yer aldığı bir soruya cevap vermem nedeniyle doğal olarak Sergen Yalçın röportajın içeriğine girmiştir.
Cevapta Beşiktaş-Karagümrük maçının dördüncü hakeminin de bu yaklaşımı ile hata yaptığını ifade ederek, 4. hakemlerin teknik alanlarla daha iyi ve anlayışlı bir iletişimde olmaları gerektiğini vurguladım. Fakat 4. hakemin de bu ifadeyi kullanmaya itecek noktalara ulaşmasına neden olan olayların da önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini de belirttim."
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Sergen Yalçın'ı herhangi bir şekilde hedef göstermediğinin altını çizen Uilenberg, şöyle devam etti:
"Türkiye’deki futbol maçlarında teknik alanların çok problem oluşturduğunu, hakemlerin üzerinde baskı oluşturduğunu ve her seminerde bu konunun üzerinde çalışmalar yaptığımızı ekledim. Aslında olması gerekenin teknik alanların hakemlere yardımcı olması gerektiğini de hem röportajda hem de TSYD toplantısında vurguladım. Konuyla ilgili Beşiktaş teknik heyeti bu soru nedeniyle röportaja dahil olsa da asla herhangi bir şekilde hedef gösterme olmamıştır ve sadece konunun önemi vurgulanmıştır."
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