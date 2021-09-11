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Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York
Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York
20 yıl önce herkes yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığını izlerken, terör saldırıları tüm dünyayı sarstı. Olaya ilk müdahale edenler... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
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New York’taki 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı. Şehir, beton enkazı ve çöken binalardan gelen tozla kaplı geniş alanlar ile harap oldu. Sağlık görevlileri yaralılara yardım etmeye çalışıp, itfaiyeciler yangının daha fazla yıkım getirmesini engellemek için ellerinden geleni yaparken, trajedinin sonrasını gösteren o güne ait korkunç görüntüler kayıt altına alındı.
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abd, 11 eylül, фото

Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York

08:31 11.09.2021 (güncellendi: 08:37 11.09.2021)
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20 yıl önce herkes yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığını izlerken, terör saldırıları tüm dünyayı sarstı. Olaya ilk müdahale edenler başta olmak üzere New Yorklular için bu saldırılar, hayatta kalanları kurtarabilmek için dev alevler ve bir toz bulutuyla yüzleşmek zorunda kaldıkları, cehenneme açılan bir kapı haline geldi.
New York’taki 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı. Şehir, beton enkazı ve çöken binalardan gelen tozla kaplı geniş alanlar ile harap oldu. Sağlık görevlileri yaralılara yardım etmeye çalışıp, itfaiyeciler yangının daha fazla yıkım getirmesini engellemek için ellerinden geleni yaparken, trajedinin sonrasını gösteren o güne ait korkunç görüntüler kayıt altına alındı.
© AP Photo / Carmen Taylor11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor.
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Carmen Taylor
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor.
© AFP 2021 / Stan Honda11 Eylül 2001’de yaralanan bir kişi yardım beklerken, diğerleri Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yakınındaki bir bankaya sığınmış durumda.
11 Eylül 2001’de yaralanan bir kişi yardım beklerken, diğerleri Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yakınındaki bir bankaya sığınmış durumda. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / Stan Honda
11 Eylül 2001’de yaralanan bir kişi yardım beklerken, diğerleri Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yakınındaki bir bankaya sığınmış durumda.
© AP Photo / Mark Lennihan12 Eylül 2001 Çarşamba günü öndeki James Bahn ve arkasındaki Irena Musial, New York’taki Greenwich Caddesi’ndeki bir binanın çatı katından, aşağıda görev yapan kurtarma ekipleri ve ekipmanlarını izliyor.
12 Eylül 2001 Çarşamba günü öndeki James Bahn ve arkasındaki Irena Musial, New York’taki Greenwich Caddesi’ndeki bir binanın çatı katından, aşağıda görev yapan kurtarma ekipleri ve ekipmanlarını izliyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Mark Lennihan
12 Eylül 2001 Çarşamba günü öndeki James Bahn ve arkasındaki Irena Musial, New York’taki Greenwich Caddesi’ndeki bir binanın çatı katından, aşağıda görev yapan kurtarma ekipleri ve ekipmanlarını izliyor.
© AP Photo / Andrea Booher/FEMADünya Ticaret Merkezi’ndeki terör saldırısından sonra caddedeki bir binada yer alan ofis toz yığınıyla kaplanmış.
Dünya Ticaret Merkezi’ndeki terör saldırısından sonra caddedeki bir binada yer alan ofis toz yığınıyla kaplanmış. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Andrea Booher/FEMA
Dünya Ticaret Merkezi’ndeki terör saldırısından sonra caddedeki bir binada yer alan ofis toz yığınıyla kaplanmış.
© AFP 2021 / Marcos TownsendBir itfaiyeci, 12 Eylül 2001’de New York’ta saldırıya uğrayan Dünya Ticaret Merkezi yakınındaki Dünya Finans Merkezi’nin yıkılmış lobisinden geçiyor.
Bir itfaiyeci, 12 Eylül 2001’de New York’ta saldırıya uğrayan Dünya Ticaret Merkezi yakınındaki Dünya Finans Merkezi’nin yıkılmış lobisinden geçiyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / Marcos Townsend
Bir itfaiyeci, 12 Eylül 2001’de New York’ta saldırıya uğrayan Dünya Ticaret Merkezi yakınındaki Dünya Finans Merkezi’nin yıkılmış lobisinden geçiyor.
© AFP 202111 Eylül 2001’de New York’taki birinci Dünya Ticaret Merkezi binası çöküşünden sonra enkazla kaplı bir ambulans, alev almış durumda.
11 Eylül 2001’de New York’taki birinci Dünya Ticaret Merkezi binası çöküşünden sonra enkazla kaplı bir ambulans, alev almış durumda. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021
11 Eylül 2001’de New York’taki birinci Dünya Ticaret Merkezi binası çöküşünden sonra enkazla kaplı bir ambulans, alev almış durumda.
© AFP 2021 / Stan Hondaİki yolcu uçağının Kuzey ve Güney kulelerine çarpması sonucu Dünya Ticaret Merkezi’nin New York’taki kulelerinden birinin çatısı çökerken, insanlar olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışıyor.
İki yolcu uçağının Kuzey ve Güney kulelerine çarpması sonucu Dünya Ticaret Merkezi’nin New York’taki kulelerinden birinin çatısı çökerken, insanlar olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
7/19
© AFP 2021 / Stan Honda
İki yolcu uçağının Kuzey ve Güney kulelerine çarpması sonucu Dünya Ticaret Merkezi’nin New York’taki kulelerinden birinin çatısı çökerken, insanlar olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışıyor.
© AFP 2021 / Boudicon One11 Eylül 2001 Salı günü New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine kaçırılan iki uçağın çarpması sonrası, Manhattan sokaklarını moloz ve kül bulutu dolduruyor.
11 Eylül 2001 Salı günü New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine kaçırılan iki uçağın çarpması sonrası, Manhattan sokaklarını moloz ve kül bulutu dolduruyor. - Sputnik Türkiye
8/19
© AFP 2021 / Boudicon One
11 Eylül 2001 Salı günü New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine kaçırılan iki uçağın çarpması sonrası, Manhattan sokaklarını moloz ve kül bulutu dolduruyor.
© AFP 2021 / Eric Feferberg25 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazına bakan, toz ve enkaz dolu bir ofis. 11 Eylül terör saldırılarından sonraki günlerde, arama kurtarma çalışmaları devam etti.
25 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazına bakan, toz ve enkaz dolu bir ofis. 11 Eylül terör saldırılarından sonraki günlerde, arama kurtarma çalışmaları devam etti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / Eric Feferberg
25 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazına bakan, toz ve enkaz dolu bir ofis. 11 Eylül terör saldırılarından sonraki günlerde, arama kurtarma çalışmaları devam etti.
© AP Photo / Diane Bondareff11 Eylül 2001 Salı günü teröristlerin Dünya Ticaret Merkezi’ne iki yolcu uçağını çarpması sonrası olay yerinden uzaklaşmaya çalışan insanlar.
11 Eylül 2001 Salı günü teröristlerin Dünya Ticaret Merkezi’ne iki yolcu uçağını çarpması sonrası olay yerinden uzaklaşmaya çalışan insanlar. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Diane Bondareff
11 Eylül 2001 Salı günü teröristlerin Dünya Ticaret Merkezi’ne iki yolcu uçağını çarpması sonrası olay yerinden uzaklaşmaya çalışan insanlar.
© AP Photo / Quyen TranNew York’ta saldırıdan günler sonra Battery Park City’de yer alan bir apartman dairesinde masanın üzerindeki tabak, kaşık ve çatal tozla kaplı halde görüntüleniyor.
New York’ta saldırıdan günler sonra Battery Park City’de yer alan bir apartman dairesinde masanın üzerindeki tabak, kaşık ve çatal tozla kaplı halde görüntüleniyor. - Sputnik Türkiye
11/19
© AP Photo / Quyen Tran
New York’ta saldırıdan günler sonra Battery Park City’de yer alan bir apartman dairesinde masanın üzerindeki tabak, kaşık ve çatal tozla kaplı halde görüntüleniyor.
© AP Photo / Suzanne Plunkett11 Eylül 2001’de teröristlerin kaçırdıkları iki yolcu uçağını ikiz kulelere çarpmasından sonra insanlar, Dünya Ticaret Merkezi’nin çöküntüsünden kaçıyor.
11 Eylül 2001’de teröristlerin kaçırdıkları iki yolcu uçağını ikiz kulelere çarpmasından sonra insanlar, Dünya Ticaret Merkezi’nin çöküntüsünden kaçıyor. - Sputnik Türkiye
12/19
© AP Photo / Suzanne Plunkett
11 Eylül 2001’de teröristlerin kaçırdıkları iki yolcu uçağını ikiz kulelere çarpmasından sonra insanlar, Dünya Ticaret Merkezi’nin çöküntüsünden kaçıyor.
© AP PhotoDünya Ticaret Merkezi'nin altındaki Cortlandt Caddesi istasyonunda, New York metrosunun 1 ve 9 numaralı hatlarının izlerini moloz örtüyor. Fotoğraf, 28 Eylül 2001 Cuma günü yayınlandı.
Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki Cortlandt Caddesi istasyonunda, New York metrosunun 1 ve 9 numaralı hatlarının izlerini moloz örtüyor. Fotoğraf, 28 Eylül 2001 Cuma günü yayınlandı. - Sputnik Türkiye
13/19
© AP Photo
Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki Cortlandt Caddesi istasyonunda, New York metrosunun 1 ve 9 numaralı hatlarının izlerini moloz örtüyor. Fotoğraf, 28 Eylül 2001 Cuma günü yayınlandı.
© AP Photo / Amy Sancetta11 Eylül 2001 sabahı terör saldırısından sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’ndeki pencerelerden dışarı sarkan insanlar.
11 Eylül 2001 sabahı terör saldırısından sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’ndeki pencerelerden dışarı sarkan insanlar. - Sputnik Türkiye
14/19
© AP Photo / Amy Sancetta
11 Eylül 2001 sabahı terör saldırısından sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’ndeki pencerelerden dışarı sarkan insanlar.
© AFP 2021 / David Button11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki Brooks Brothers mağazasında etrafa dağılan mankenler. Mağaza, saldırıdan sonra geçici morg olarak kullanılmıştı.
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki Brooks Brothers mağazasında etrafa dağılan mankenler. Mağaza, saldırıdan sonra geçici morg olarak kullanılmıştı. - Sputnik Türkiye
15/19
© AFP 2021 / David Button
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki Brooks Brothers mağazasında etrafa dağılan mankenler. Mağaza, saldırıdan sonra geçici morg olarak kullanılmıştı.
© AP Photo / Gulnara Samoilova11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ni hedef alan saldırılarda yaralanan bir kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor.
11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ni hedef alan saldırılarda yaralanan bir kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye
16/19
© AP Photo / Gulnara Samoilova
11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ni hedef alan saldırılarda yaralanan bir kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor.
© AP Photo / Mark Lennihan11 Eylül Salı günü aşağı Manhattan’daki ikiz kulelere yapılan terörist saldırının ardından geriye kalanlar: Bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yükselen dış duvarlarına bakan dikey payandalar, tozla kaplı bir otobüs ve metro girişi.
11 Eylül Salı günü aşağı Manhattan’daki ikiz kulelere yapılan terörist saldırının ardından geriye kalanlar: Bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yükselen dış duvarlarına bakan dikey payandalar, tozla kaplı bir otobüs ve metro girişi. - Sputnik Türkiye
17/19
© AP Photo / Mark Lennihan
11 Eylül Salı günü aşağı Manhattan’daki ikiz kulelere yapılan terörist saldırının ardından geriye kalanlar: Bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yükselen dış duvarlarına bakan dikey payandalar, tozla kaplı bir otobüs ve metro girişi.
© AP Photo / Bebeto MatthewsDünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki 47. Batı Caddesi’nde yer alan Jerome ve Joelle Bonnouvrier apartmanında bir daire. Çocuk odasındaki oyuncakları kalın bir toz ve kül tabakası örtüyor.
Dünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki 47. Batı Caddesi’nde yer alan Jerome ve Joelle Bonnouvrier apartmanında bir daire. Çocuk odasındaki oyuncakları kalın bir toz ve kül tabakası örtüyor. - Sputnik Türkiye
18/19
© AP Photo / Bebeto Matthews
Dünya Ticaret Merkezi yakınlarındaki 47. Batı Caddesi’nde yer alan Jerome ve Joelle Bonnouvrier apartmanında bir daire. Çocuk odasındaki oyuncakları kalın bir toz ve kül tabakası örtüyor.
© AP Photo / Amy Sancetta11 Eyül 2001’deki terör saldırısının ardından New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin çökmesinden sonra Beekman Caddesi’ndeki yayalar, olay yerinden kaçmaya çalışıyor.
11 Eyül 2001’deki terör saldırısının ardından New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin çökmesinden sonra Beekman Caddesi’ndeki yayalar, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
19/19
© AP Photo / Amy Sancetta
11 Eyül 2001’deki terör saldırısının ardından New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin çökmesinden sonra Beekman Caddesi’ndeki yayalar, olay yerinden kaçmaya çalışıyor.
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