New York’taki 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı. Şehir, beton enkazı ve çöken binalardan gelen tozla kaplı geniş alanlar ile harap oldu. Sağlık görevlileri yaralılara yardım etmeye çalışıp, itfaiyeciler yangının daha fazla yıkım getirmesini engellemek için ellerinden geleni yaparken, trajedinin sonrasını gösteren o güne ait korkunç görüntüler kayıt altına alındı.

Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York

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20 yıl önce herkes yolcu uçaklarının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığını izlerken, terör saldırıları tüm dünyayı sarstı. Olaya ilk müdahale edenler başta olmak üzere New Yorklular için bu saldırılar, hayatta kalanları kurtarabilmek için dev alevler ve bir toz bulutuyla yüzleşmek zorunda kaldıkları, cehenneme açılan bir kapı haline geldi.