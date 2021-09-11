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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210911/stoltenberg-talibanin-yonetimi-ele-gecirmesinin-nedenini-acikladi-1048822746.html
Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı
Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi eline geçmesinin Afganistan iktidarının çökmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T12:23+0300
2021-09-11T12:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
nato
afganistan
taliban
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New York Times gazetesine demeç veren Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini değerlendirdi.Stoltenberg, "Siyasi ve askeri liderliğin çöküşüne ve daha sonra bunun Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik" dedi.ABD ve NATO'nun çekilmesinin Afganistan'ın düşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı sorusu karşısında Stoltenberg, "Bu konuyu araştırmacılar incelemeli. Benim için en önemli görev, terörle mücadele alanındaki kazanımları korumak ve insanları Afganistan'dan çıkarmak" yanıtını verdi.'Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izledim'Bununla birlikte Stoltenberg, Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izlediğini itiraf etti.NATO Genel Sekreteri, "Batı müdahalesinin başarısızlığı, diğer ülkelerde askeri güç kullanımına ve operasyonlara çok ciddi yaklaşılması gerektiğini bizlere hatırlatmalı. Bir askeri operasyonu başlatmak, onu bitirmekten daha kolaydır" ifadelerini kullandı.
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nato, afganistan, taliban, jens stoltenberg

Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı

12:23 11.09.2021
© REUTERS / Virginia MayoNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Virginia Mayo
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi eline geçmesinin Afganistan iktidarının çökmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.
New York Times gazetesine demeç veren Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini değerlendirdi.

Stoltenberg, "Siyasi ve askeri liderliğin çöküşüne ve daha sonra bunun Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik" dedi.

ABD ve NATO'nun çekilmesinin Afganistan'ın düşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı sorusu karşısında Stoltenberg, "Bu konuyu araştırmacılar incelemeli. Benim için en önemli görev, terörle mücadele alanındaki kazanımları korumak ve insanları Afganistan'dan çıkarmak" yanıtını verdi.

'Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izledim'

Bununla birlikte Stoltenberg, Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izlediğini itiraf etti.

NATO Genel Sekreteri, "Batı müdahalesinin başarısızlığı, diğer ülkelerde askeri güç kullanımına ve operasyonlara çok ciddi yaklaşılması gerektiğini bizlere hatırlatmalı. Bir askeri operasyonu başlatmak, onu bitirmekten daha kolaydır" ifadelerini kullandı.
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