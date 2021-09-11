'Taban puanın altında öğrenci yerleştirildi' iddiasına soruşturma

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nin, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini tespit etmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma açıldı.Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.Okul Aile Birliği itiraz etmiştiSöz konusu öğrencinin 405 puan almasına rağmen okula kaydının yapılmasına sağlık sorunu gerekçe gösterilmişti ancak Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili okul aile birliği tarafından Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede, "Öğrencinin kaydının mevzuatta belirtilen kurallara uygun bir okula alınması, aksi takdirde hukuka aykırı olarak alınan bu kararın iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bilgilerinize arz ederiz” denilmişti.
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde taban puan 455 olmasına rağmen 405 puanla öğrenci yerleştirildiği iddiası için soruşturma başlatıldı.
Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nin, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini tespit etmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma açıldı.
Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Okul Aile Birliği itiraz etmişti
Söz konusu öğrencinin 405 puan almasına rağmen okula kaydının yapılmasına sağlık sorunu gerekçe gösterilmişti ancak Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu öne sürdü.
Olayla ilgili okul aile birliği tarafından Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede, "Öğrencinin kaydının mevzuatta belirtilen kurallara uygun bir okula alınması, aksi takdirde hukuka aykırı olarak alınan bu kararın iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bilgilerinize arz ederiz” denilmişti.