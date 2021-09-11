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Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi
Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi
Karabük’te karantinada olması gereken 18 yaşındaki Sudenur A., arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T10:57+0300
2021-09-11T10:57+0300
türkiye
karabük
tartışma
taksimetre
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
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Karabük'te meydana gelen olayda Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım, yaklaşmayın" diye bağırdı.Yapılan HES kodu sorgusunda genç kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kadın, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kadın, ambulansla evine götürüldü.
türkiye
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karabük, tartışma, taksimetre, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, pcr

Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi

10:57 11.09.2021
© DHASudenur A.
Sudenur A. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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Karabük’te karantinada olması gereken 18 yaşındaki Sudenur A., arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı. Arkadaşı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
Karabük'te meydana gelen olayda Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım, yaklaşmayın" diye bağırdı.

Yapılan HES kodu sorgusunda genç kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi.
Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kadın, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.
Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kadın, ambulansla evine götürüldü.
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