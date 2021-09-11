https://tr.sputniknews.com/20210911/taksi-ucretini-odemek-istemedi-polisleri-gorunce-koronayim-yaklasmayin-dedi-1048821704.html

Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi

Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi

Karabük’te karantinada olması gereken 18 yaşındaki Sudenur A., arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T10:57+0300

2021-09-11T10:57+0300

2021-09-11T10:57+0300

türkiye

karabük

tartışma

taksimetre

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

pcr

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Karabük'te meydana gelen olayda Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım, yaklaşmayın" diye bağırdı.Yapılan HES kodu sorgusunda genç kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kadın, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kadın, ambulansla evine götürüldü.

türkiye

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karabük, tartışma, taksimetre, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, pcr