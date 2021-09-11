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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır” dedi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T23:27+0300
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öğretmen
türk eğitim-sen
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Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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öğretmen, türk eğitim-sen, atama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır

23:27 11.09.2021
© DHATürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır” dedi.
Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Dün yapılan 15 bin öğretmen atama duyurusu sevinç oluşturmuş, aylardır ek atama bekleyen genç meslektaşlarımız heyecanlanmıştı. Ancak başvuruların 2020 ve 2021 KPSS’ye göre yapılacağı açıklaması endişeye sebep oldu. MEB’in ilan ettiği takvime göre atama sonuçları 31.01.2022 tarihinde açıklanacaktır. Göreve başlama işlemine dair ise bir duyuru yoktur. Bundan dolayı genç meslektaşlarımızda, (bu sene olduğu gibi) yeni eğitim öğretim yılında göreve başlanabileceği ve atama bekleyen diğer adaylarda da 2022’de sadece 15 bin atamayla sınırlı kalınabileceği endişesine yol açmıştır.”
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