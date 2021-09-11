Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır

“Dün yapılan 15 bin öğretmen atama duyurusu sevinç oluşturmuş, aylardır ek atama bekleyen genç meslektaşlarımız heyecanlanmıştı. Ancak başvuruların 2020 ve 2021 KPSS’ye göre yapılacağı açıklaması endişeye sebep oldu. MEB’in ilan ettiği takvime göre atama sonuçları 31.01.2022 tarihinde açıklanacaktır. Göreve başlama işlemine dair ise bir duyuru yoktur. Bundan dolayı genç meslektaşlarımızda, (bu sene olduğu gibi) yeni eğitim öğretim yılında göreve başlanabileceği ve atama bekleyen diğer adaylarda da 2022’de sadece 15 bin atamayla sınırlı kalınabileceği endişesine yol açmıştır.”