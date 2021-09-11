https://tr.sputniknews.com/20210911/turkiyenin-idlibdeki-eylemleri-siginmaci-akinini-onlemeye-yonelik-1048817061.html

‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’

‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’

Suriye’nin İdlib bölgesinde muhalifler ve teröristleri birbirinden ayırma sürecini değerlendiren Rus uzman Semenov, bu sürecin uzama nedeninin bölgenin... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T01:09+0300

2021-09-11T01:09+0300

2021-09-11T01:09+0300

görüş

rusya

moskova

ankara

sergey lavrov

türkiye

saldırı

şam

idlib

suriyeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104140/88/1041408864_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8fc379dbfd9dce1970b91c1a92635603.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırma çalışmalarının, Rusya ve Türkiye arasında bu konuda varılan anlaşmadan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen tamamlanmaktan çok uzak olduğunu söyledi.Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un bu sözlerini değerlendirdi.Semenov, “Halihazırda İdlib neredeyse tamamen Hayat Tahrir eş-Şam grubunun kontrolünde bulunuyor. Muhalifleri ve teröristleri ilk planda belirtildiği şekilde birbirinden ayırmak artık mümkün olmayacak, çünkü orada güç dengesi artık değişti. Bir yandan orada Hayat Tahrir eş-Şam militanları, diğer yandan da bir şekilde Türk kalelerine bağlı olan Suriye Ulusal Ordusu’nun birkaç birliği bulunuyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin İdlib’de her şeyden önce yeni sığınmacı akınını önlemeye çalıştığını dile getiren Rus uzman, “Türkiye, İdlib’in genel olarak iç işlerine müdahale etmedi ve etmiyor. Ankara’ya göre, Türk askerlerinin başlıca görevi, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye geçmemesi için yeni çatışmalara izin vermemek” dedi.

rusya

moskova

ankara

şam

idlib

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, moskova, ankara, sergey lavrov, türkiye, saldırı, şam, idlib, suriyeli, islami terör, esad, terör, görüşme, terör örgütü, dünya