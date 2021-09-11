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‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’
‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’
Suriye’nin İdlib bölgesinde muhalifler ve teröristleri birbirinden ayırma sürecini değerlendiren Rus uzman Semenov, bu sürecin uzama nedeninin bölgenin... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T01:09+0300
2021-09-11T01:09+0300
görüş
rusya
moskova
ankara
sergey lavrov
türkiye
saldırı
şam
idlib
suriyeli
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırma çalışmalarının, Rusya ve Türkiye arasında bu konuda varılan anlaşmadan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen tamamlanmaktan çok uzak olduğunu söyledi.Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un bu sözlerini değerlendirdi.Semenov, “Halihazırda İdlib neredeyse tamamen Hayat Tahrir eş-Şam grubunun kontrolünde bulunuyor. Muhalifleri ve teröristleri ilk planda belirtildiği şekilde birbirinden ayırmak artık mümkün olmayacak, çünkü orada güç dengesi artık değişti. Bir yandan orada Hayat Tahrir eş-Şam militanları, diğer yandan da bir şekilde Türk kalelerine bağlı olan Suriye Ulusal Ordusu’nun birkaç birliği bulunuyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin İdlib’de her şeyden önce yeni sığınmacı akınını önlemeye çalıştığını dile getiren Rus uzman, “Türkiye, İdlib’in genel olarak iç işlerine müdahale etmedi ve etmiyor. Ankara’ya göre, Türk askerlerinin başlıca görevi, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye geçmemesi için yeni çatışmalara izin vermemek” dedi.
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‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’

01:09 11.09.2021
© AA / Cem GencoTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA / Cem Genco
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Amur Gadjiev
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Suriye’nin İdlib bölgesinde muhalifler ve teröristleri birbirinden ayırma sürecini değerlendiren Rus uzman Semenov, bu sürecin uzama nedeninin bölgenin neredeyse tamamen Hayat Tahrir eş-Şam’ın kontrolünde olmasından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırma çalışmalarının, Rusya ve Türkiye arasında bu konuda varılan anlaşmadan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen tamamlanmaktan çok uzak olduğunu söyledi.
Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un bu sözlerini değerlendirdi.
Semenov, “Halihazırda İdlib neredeyse tamamen Hayat Tahrir eş-Şam grubunun kontrolünde bulunuyor. Muhalifleri ve teröristleri ilk planda belirtildiği şekilde birbirinden ayırmak artık mümkün olmayacak, çünkü orada güç dengesi artık değişti. Bir yandan orada Hayat Tahrir eş-Şam militanları, diğer yandan da bir şekilde Türk kalelerine bağlı olan Suriye Ulusal Ordusu’nun birkaç birliği bulunuyor” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin İdlib’de her şeyden önce yeni sığınmacı akınını önlemeye çalıştığını dile getiren Rus uzman, “Türkiye, İdlib’in genel olarak iç işlerine müdahale etmedi ve etmiyor. Ankara’ya göre, Türk askerlerinin başlıca görevi, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye geçmemesi için yeni çatışmalara izin vermemek” dedi.
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