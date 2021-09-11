https://tr.sputniknews.com/20210911/uc-il-daha-mavi-kategoriye-girdi-1048815979.html

Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi

Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek 'mav' kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T00:07+0300

2021-09-11T00:07+0300

2021-09-11T00:07+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanı

aşılama

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Koca, Twitter adresinden, Erzurum ve Yozgat'ın bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla "mavi" iller arasındaki yerini aldığını belirterek, "Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.Risk haritasına göre, Erzurum'da aşılama oranı yüzde 75, Yozgat'ta da yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.

türkiye

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fahrettin koca, sağlık bakanı, aşılama