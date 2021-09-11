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Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi
Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek 'mav' kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T00:07+0300
2021-09-11T00:07+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
aşılama
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Koca, Twitter adresinden, Erzurum ve Yozgat'ın bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla "mavi" iller arasındaki yerini aldığını belirterek, "Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.Risk haritasına göre, Erzurum'da aşılama oranı yüzde 75, Yozgat'ta da yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.
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fahrettin koca, sağlık bakanı, aşılama

Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi

00:07 11.09.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek 'mav' kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı
Koca, Twitter adresinden, Erzurum ve Yozgat'ın bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla "mavi" iller arasındaki yerini aldığını belirterek, "Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.
Risk haritasına göre, Erzurum'da aşılama oranı yüzde 75, Yozgat'ta da yüzde 75.2 seviyesinde bulunuyor.
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