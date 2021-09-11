https://tr.sputniknews.com/20210911/yargitaydan-emsal-karar-israrli-evlilik-teklifi-cinsel-taciz-sucu-sayilir-1048821219.html

Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır

Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır

Yargıtay, bir erkeğin ilgi duyduğu kadına sürekli evlilik teklif etmesi nedeniyle açılan davayı karara bağladı. Yargıtay verdiği kararda R.O.'nun 'zincirleme... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T10:25+0300

2021-09-11T10:25+0300

2021-09-11T10:25+0300

türkiye

yargıtay

cinsel taciz

emsal karar

karar

suç

evlilik teklifi

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Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde R.O. hakkında dava açıldı.Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.Zincirleme cinsel taciz suçunu oluştururDairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi.Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.Yerel mahkemenin kararı bozulduDaire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.Daire ayrıca, sanığa verilen 3 aylık hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrildiğini, ancak paranın 1800 lira yerine, 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığını kaydederek sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verdi.

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yargıtay, cinsel taciz, emsal karar, karar, suç, evlilik teklifi