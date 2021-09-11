Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210911/yargitaydan-emsal-karar-israrli-evlilik-teklifi-cinsel-taciz-sucu-sayilir-1048821219.html
Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır
Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır
Yargıtay, bir erkeğin ilgi duyduğu kadına sürekli evlilik teklif etmesi nedeniyle açılan davayı karara bağladı. Yargıtay verdiği kararda R.O.'nun 'zincirleme... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T10:25+0300
2021-09-11T10:25+0300
türkiye
yargıtay
cinsel taciz
emsal karar
karar
suç
evlilik teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048821194_18:0:720:395_1920x0_80_0_0_5e7fdbb2bc594fb063840eb6c08cb6f8.jpg
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde R.O. hakkında dava açıldı.Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.Zincirleme cinsel taciz suçunu oluştururDairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi.Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.Yerel mahkemenin kararı bozulduDaire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.Daire ayrıca, sanığa verilen 3 aylık hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrildiğini, ancak paranın 1800 lira yerine, 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığını kaydederek sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048821194_105:0:632:395_1920x0_80_0_0_4587c28f0a4dc6fdb1d61070899b5258.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, cinsel taciz, emsal karar, karar, suç, evlilik teklifi

Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır

10:25 11.09.2021
© DHAevlilik teklifi
evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
Abone ol
Yargıtay, bir erkeğin ilgi duyduğu kadına sürekli evlilik teklif etmesi nedeniyle açılan davayı karara bağladı. Yargıtay verdiği kararda R.O.'nun 'zincirleme cinsel taciz' suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde R.O. hakkında dava açıldı.
Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.
Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.

Zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturur

Dairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi.
Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.

Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Daire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.
Daire ayrıca, sanığa verilen 3 aylık hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrildiğini, ancak paranın 1800 lira yerine, 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığını kaydederek sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verdi.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:42Prof. Dr. Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilirler
10:25Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır
10:19Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir
10:11Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'
09:55Kemal Sunal'ın ailesi, Plato Film'e açtığı davayı kazandı
09:44Bakan Akar: Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk
09:24Dilipak, aşı karşıtı mitingle ilgili konuştu: 100 binden fazla katılım bekliyoruz
09:07Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz
08:31Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York
06:31ABD, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı
05:42Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu
05:17Gürcistan'da Kafkasya'nın en büyüğü olacak tünelin yapımına başlandı
04:51Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
04:10Cumhurbaşkanlığı kararı: AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı
03:55Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
03:35NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil
03:03ABD, RIA Novosti muhabirlerine 11 Eylül anma etkinlikleri akreditasyon vermeyi reddetti
02:36İmamoğlu: 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız
02:21AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularımız var
02:04Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a çarptı: 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti