https://tr.sputniknews.com/20210911/yolcu-otobusu-once-levha-sonra-aydinlatma-diregine-carpip-alev-aldi-1-kisi-oldu-17-kisi-yaralandi-1048819595.html

Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T04:51+0300

2021-09-11T04:51+0300

2021-09-11T04:51+0300

türkiye

ankara

kaza

yolcu otobüsü

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Kaza, gece saatlerinde Dumlupınar Bulvarı, Ankaralılar Caddesi Çayyolu kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, Bodrum'dan Ankara'ya gelen 06 TRU 17 plakalı Pamukkale Turizm yolcu otobüsünün şoförü K.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yön levhasına daha sonra ise 500 metre ilerleyerek yol kenarlarında bulunan aydınlatma direklerine çarparak durabildi.Lojmanlardaki askerler yanan otobüsten yolcuları çıkardıOtobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden lojmandaki askerler yolcuları tahliye ederek ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kaza polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alev alan otobüsü uzun süren çalışmalar sonucunda söndürürken, polis ekipleri kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde bulunan 22 kişiden, 1 kişi hayatını kaybederken 20’si yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ankara, kaza, yolcu otobüsü