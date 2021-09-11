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https://tr.sputniknews.com/20210911/yolcu-otobusu-once-levha-sonra-aydinlatma-diregine-carpip-alev-aldi-1-kisi-oldu-17-kisi-yaralandi-1048819595.html
Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T04:51+0300
2021-09-11T04:51+0300
türkiye
ankara
kaza
yolcu otobüsü
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Kaza, gece saatlerinde Dumlupınar Bulvarı, Ankaralılar Caddesi Çayyolu kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, Bodrum'dan Ankara'ya gelen 06 TRU 17 plakalı Pamukkale Turizm yolcu otobüsünün şoförü K.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yön levhasına daha sonra ise 500 metre ilerleyerek yol kenarlarında bulunan aydınlatma direklerine çarparak durabildi.Lojmanlardaki askerler yanan otobüsten yolcuları çıkardıOtobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden lojmandaki askerler yolcuları tahliye ederek ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kaza polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alev alan otobüsü uzun süren çalışmalar sonucunda söndürürken, polis ekipleri kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde bulunan 22 kişiden, 1 kişi hayatını kaybederken 20’si yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ankara, kaza, yolcu otobüsü

Yolcu otobüsü önce levha sonra aydınlatma direğine çarpıp alev aldı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

04:51 11.09.2021
© İHA / MEHMET KALAYAnkara’nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Alev alan otobüsü fark eden lojmanlardaki askerlerin, yolcuları kısa sürede tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçtikleri öğrenildi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Alev alan otobüsü fark eden lojmanlardaki askerlerin, yolcuları kısa sürede tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçtikleri öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© İHA / MEHMET KALAY
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde önce yön levhasına daha sonra aydınlatma direklerine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Alev alan otobüsü fark eden lojmanlardaki askerlerin, yolcuları kısa sürede tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçtikleri öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Dumlupınar Bulvarı, Ankaralılar Caddesi Çayyolu kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, Bodrum'dan Ankara'ya gelen 06 TRU 17 plakalı Pamukkale Turizm yolcu otobüsünün şoförü K.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yön levhasına daha sonra ise 500 metre ilerleyerek yol kenarlarında bulunan aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

Lojmanlardaki askerler yanan otobüsten yolcuları çıkardı

Otobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden lojmandaki askerler yolcuları tahliye ederek ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kaza polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alev alan otobüsü uzun süren çalışmalar sonucunda söndürürken, polis ekipleri kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otobüs içerisinde bulunan 22 kişiden, 1 kişi hayatını kaybederken 20’si yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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