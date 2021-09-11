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https://tr.sputniknews.com/20210911/zaharova-akilli-oy-uygulamasini-gelistiren-tum-sirketler-pentagonla-baglantili-1048826963.html
Zaharova: 'Akıllı Oy' uygulamasını geliştiren tüm şirketler Pentagon'la bağlantılı
Zaharova: 'Akıllı Oy' uygulamasını geliştiren tüm şirketler Pentagon'la bağlantılı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Büyükelçisi Sullivan'ın Rus Dışişleri'ne Washington'un Rus blog yazarı Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T17:15+0300
2021-09-11T17:14+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
pentagon
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Radio Rossii'ye demeç veren Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın dün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıın Washington'un Rusya'daki seçim sürecine müdahale etmesi olduğunun altını çizdi.Washington'un Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya'da faaliyetleri yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na ait 'Akıllı Oy' uygulamasını desteklemesi nedeniyle Sullivan'ı bakanlığa çağırdıklarını kaydeden Zaharova, söz konusu uygulamayı geliştiren tüm şirketlerin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile bağlantılı olduğunu vurguladı.Zaharova, "Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından halihazırda birçok materyal yayınlandı. Roskomnadzor IP adreslerini belirledi. 'Akıllı Oy' uygulaması için sunucu ve teknik destek hizmeti sunan IP adresleri çoğunlukla ABD'den geliyor. ABD, blokeleri aşma girişimlerinin gerçekleştirildiği en büyük bölgesel grubu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Önceki gün Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, AppStore ve Google Play'in Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın uygulamalarını kaldırmayı reddetmesinin, seçimlere müdahale olarak kabul edilebileceği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusyada-yasakli-uygulamalari-kaldirmayan-apple-ve-googlea-secimlere-mudahale-uyarisi-1048566218.html
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rusya, mariya zaharova, pentagon, oy kullanma

Zaharova: 'Akıllı Oy' uygulamasını geliştiren tüm şirketler Pentagon'la bağlantılı

17:15 11.09.2021
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Büyükelçisi Sullivan'ın Rus Dışişleri'ne Washington'un Rus blog yazarı Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na ait 'Akıllı Oy' uygulamasını desteklediği için çağrıldığını ve projeyi geliştiren tüm şirketlerin Pentagon'la bağlantılı olduğunu söyledi.
Radio Rossii'ye demeç veren Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın dün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıın Washington'un Rusya'daki seçim sürecine müdahale etmesi olduğunun altını çizdi.

Washington'un Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya'da faaliyetleri yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na ait 'Akıllı Oy' uygulamasını desteklemesi nedeniyle Sullivan'ı bakanlığa çağırdıklarını kaydeden Zaharova, söz konusu uygulamayı geliştiren tüm şirketlerin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından halihazırda birçok materyal yayınlandı. Roskomnadzor IP adreslerini belirledi. 'Akıllı Oy' uygulaması için sunucu ve teknik destek hizmeti sunan IP adresleri çoğunlukla ABD'den geliyor. ABD, blokeleri aşma girişimlerinin gerçekleştirildiği en büyük bölgesel grubu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, AppStore ve Google Play'in Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın uygulamalarını kaldırmayı reddetmesinin, seçimlere müdahale olarak kabul edilebileceği bildirilmişti.
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