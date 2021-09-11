https://tr.sputniknews.com/20210911/zaharovadan-rus-medyasini-hedef-alan-tacizlere-daha-sert-tepki-gosterilmesi-cagrisi-1048828697.html

Zaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı

Zaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya gazeteciler topluluğuna yurtdışındaki Rus medyasına yönelik taciz vakalarına daha sert tepki verilmesi... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T20:22+0300

2021-09-11T20:22+0300

2021-09-11T20:21+0300

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11 Eylül saldırılarının yıldönümünde New York'ta düzenlenen anma etkinlikleri için RIA Novosti muhabirlerine akreditasyon verilmeyip, bu adımın eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından verildiğine dikkat çeken Zaharova, Rus medyasına yönelik taciz vakalarına daha sert tepki verilmesi çağrısında bulundu.Çağdaş Gazetecilik Forumu Vsya Rossiya-2021’de konuşan Zaharova, “2017'de Rus medyası, mesleki etik, sağduyu ve gündemin ötesinde yurtdışında toplu bir şekilde utanç verici bir duruma düşürülmeye çalışıldığında Rus gazeteciler, ABD’deki bu devlet adamlarını göstermeden, basmadan, basın açıklamalarına atıfta bulunmadan ‘arkadaşlarımızı rahat bırakana kadar sizleri görmüyoruz’ deselerdi, her şey daha farklı olacaktı” ifadelerini kullandı.RIA Novosti muhabirlerine akreditasyon verilmeyip, bu adımın eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından verilmesi ile ilgili hikayeyi örnek veren Zaharova, şunları söyledi:“Kanıt çok basit, 11 Eylül terör saldırısının kurbanlarına adanan anıttaki anma töreni için RIA Novosti muhabirlerine akreditasyon verilmediği zaman hepiniz, ayağa kalkıp tek bir ağızdan bunun bir rezalet olduğunu söylediniz. Yeni medyadan geleneksel medyaya herkes bunu yazdı. Ve bu sabah herkes, ‘sevgili yoldaş, sizi törenimize bekliyoruz’ diye seslendi. Demek ki böyle hareket etmek gerekiyor.”RİA Novosti ve Sputnik’in yurt dışında siyasi motiflere dayalı tacize uğraması ilk kez yaşanan bir şey değil. Tüm bu durumlar, Rusya tarafından yanıtsız bırakılmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210911/disisleri-bakanligi-11-eylul-saldirisini-bir-kez-daha-siddetle-kiniyoruz-1048827823.html

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