https://tr.sputniknews.com/20210911/zapad-2021-tatbikatinda-ilk-kez-platforma-m-savas-robotlari-kullanildi-1048828004.html
Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad yakınlarındaki askeri poligonlarda Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T18:50+0300
2021-09-11T18:50+0300
2021-09-11T18:49+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaliningrad yakınlarındaki askeri poligonlarda Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez bombaatar ve makineli tüfeklerle donatılmış Platform-M robotik saldırı sistemleri test edildi.Açıklamaya göre motorize piyadeler ve indirme kuvvetleri, kent koşullarında militanları yok etme çalışması yaparken Platform-M savaş robotlarını başarıyla test etti. Robotlar ayrıca göreceli düşman tarafından döşenen mayın tarlalarında geçiş oluşturmak için de kullanıldı.Askerler, savaş robotlarının yanı sıra topçu ve tank birliklerinin atışlarını revize etmek üzere Orlan ve Forpost insansız hava araçlarını (İHA) kuyllandı.Açıklamada, “İHA kullanımı sayesinde hedefleri arama süresi önemli ölçüde azalıyor. İnsansız araçlarda kurulan son teknoloji ürünü aygıtlar, kamuflaj koşullarında dahi birkaç hedefin aynı anda takip edilmesini sağladı, aynı zamanda aygıtlar fark edilmedi” vurgusu yapıldı.Zapad-2021 tatbikatının saha uygulama eylemleri Kaliningrad bölgesinde yer alan Hmelevka ve Pravdinskiy poligonlarında devam ediyor. Dün başlayan ve Baltık Denizi’nin sularında, Rusya’daki 9 tesiste ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden tatbikat, 16 Eylül’de sona erecek.Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20170919/rusya-belarus-zapad-2017-tatbikat-1030214965.html
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Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad yakınlarındaki askeri poligonlarda Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platform-M saldırı robotlarının test edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaliningrad yakınlarındaki askeri poligonlarda Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez bombaatar ve makineli tüfeklerle donatılmış Platform-M robotik saldırı sistemleri test edildi.
Açıklamaya göre motorize piyadeler ve indirme kuvvetleri, kent koşullarında militanları yok etme çalışması yaparken Platform-M savaş robotlarını başarıyla test etti. Robotlar ayrıca göreceli düşman tarafından döşenen mayın tarlalarında geçiş oluşturmak için de kullanıldı.
Askerler, savaş robotlarının yanı sıra topçu ve tank birliklerinin atışlarını revize etmek üzere Orlan ve Forpost insansız hava araçlarını (İHA) kuyllandı.
Açıklamada, “İHA kullanımı sayesinde hedefleri arama süresi önemli ölçüde azalıyor. İnsansız araçlarda kurulan son teknoloji ürünü aygıtlar, kamuflaj koşullarında dahi birkaç hedefin aynı anda takip edilmesini sağladı, aynı zamanda aygıtlar fark edilmedi” vurgusu yapıldı.
Zapad-2021 tatbikatının saha uygulama eylemleri Kaliningrad bölgesinde yer alan Hmelevka ve Pravdinskiy poligonlarında devam ediyor. Dün başlayan ve Baltık Denizi’nin sularında, Rusya’daki 9 tesiste ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden tatbikat, 16 Eylül’de sona erecek.
Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.
Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.
Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.