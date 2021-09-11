https://tr.sputniknews.com/20210911/zerrin-ozer-yasli-genc-insan-hayvan-butun-canlilarin-dert-sahibi-olmasi-beni-uzuyor-1048822164.html
Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
Şarkıcı Zerrin Özer, "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusuna "İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T11:47+0300
2021-09-11T11:47+0300
2021-09-11T11:47+0300
yaşam
türkiye
zerrin özer
magazin
dert
alev gürsoy cimin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_24a6dcef805518dd3314fe874146cef3.jpg
Şarkıcı Zerrin Özer, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Özer, Cimin'in "Hayatını şeffaf yaşayan ünlülerden birisiniz. Nerdeyse başınıza gelen her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz neler var?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:"Sizin Zerrin’inizin içinde ne varsa hepsi dilindedir. İçi dışı yaradılış gereği birdir. Oynamayı sevmez. İçinde bir şey tutmayı sevmez. Hoş, her şeyi paylaşmak kötü sonuçlarda verebiliyor. Ama ben içim dışım bir olduğu için pişmanlık duymuyorum. Bu yüzden çok mutluyum, bu huyumu da seviyorum. Herkesi de içi dışı bir olmaya davet ediyorum."'Şiddetin 'Ş' harfinden bile nefret ediyorum'Cimin'in "Son dönemlerde erkek şiddeti haberleri herkesin canını sıkıyor. Bir kadın ve sanatçı olarak tüm bu şiddet sarmalından siz nasıl etkileniyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine de Özer, şunları kaydetti:"Dünya kurulduğundan bu yana kadınların, yetiştirdiği evlatlar üzerine emeğinin ve katkısının ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok. Bir kadın ve sanatçı olarak şiddetin ‘Ş’ harfinden bile nefret ediyorum. Yeryüzünden bütün şiddetin silinmesini istiyorum. Tüm dünyada yaşayan bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Ağaçlara çiçeklere, böceklere, soluduğumuz havaya, oksijene, dağlara, ovalara, kadınlara, erkeklere, çocuklara."'Herkesi içi dışı bir olmaya davet ediyorum'Cimin'in yönelttikleri arasında "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusu da yer aldı. "İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" diyen Özer, devamında "Benim mutluluğum, sadece benim durumumun iyi olmasıyla ilgili değil. Ben bütün çevremin mutluluğuyla mutlu olmalıyım. Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_351:0:1551:900_1920x0_80_0_0_22b4e2af718ddb12dd8f8fe05997ceff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, zerrin özer, magazin, dert, alev gürsoy cimin
Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
Şarkıcı Zerrin Özer, "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusuna "İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" yanıtını verdi.
Şarkıcı Zerrin Özer
, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin
'in sorularını yanıtladı
.
Özer, Cimin'in "Hayatını şeffaf yaşayan ünlülerden birisiniz. Nerdeyse başınıza gelen her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz neler var?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
"Sizin Zerrin’inizin içinde ne varsa hepsi dilindedir. İçi dışı yaradılış gereği birdir. Oynamayı sevmez. İçinde bir şey tutmayı sevmez. Hoş, her şeyi paylaşmak kötü sonuçlarda verebiliyor. Ama ben içim dışım bir olduğu için pişmanlık duymuyorum. Bu yüzden çok mutluyum, bu huyumu da seviyorum. Herkesi de içi dışı bir olmaya davet ediyorum."
'Şiddetin 'Ş' harfinden bile nefret ediyorum'
Cimin'in "Son dönemlerde erkek şiddeti haberleri herkesin canını sıkıyor. Bir kadın ve sanatçı olarak tüm bu şiddet sarmalından siz nasıl etkileniyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine de Özer, şunları kaydetti:
"Dünya kurulduğundan bu yana kadınların, yetiştirdiği evlatlar üzerine emeğinin ve katkısının ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok. Bir kadın ve sanatçı olarak şiddetin ‘Ş’ harfinden bile nefret ediyorum. Yeryüzünden bütün şiddetin silinmesini istiyorum. Tüm dünyada yaşayan bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Ağaçlara çiçeklere, böceklere, soluduğumuz havaya, oksijene, dağlara, ovalara, kadınlara, erkeklere, çocuklara."
'Herkesi içi dışı bir olmaya davet ediyorum'
Cimin'in yönelttikleri arasında "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusu da yer aldı.
"İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" diyen Özer, devamında "Benim mutluluğum, sadece benim durumumun iyi olmasıyla ilgili değil. Ben bütün çevremin mutluluğuyla mutlu olmalıyım. Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor" ifadesini kullandı.