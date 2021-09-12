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https://tr.sputniknews.com/20210912/1-hafta-boyunca-ciftlikten-500-bin-liralik-malzemeleri-caldilar-1048837984.html
1 hafta boyunca çiftlikten 500 bin liralık malzemeleri çaldılar
1 hafta boyunca çiftlikten 500 bin liralık malzemeleri çaldılar
Elazığ’da süt çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 1 haftada çiftlikten 500 bin lira değerindeki elektrik ve elektronik ürünleri alarak kayıplara karıştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T14:00+0300
2021-09-12T14:00+0300
türkiye
elazığ
soygun
hırsızlık
mal
çiftlik
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Elazığ'da merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Harmantepe köyünde meydana gelen olayda, Doğukan Tepe'ye ait 200 baş ineğin bulunduğu çiftliğe giren hırsızlar, yaklaşık 1 hafta boyunca yanlarında getirdikleri spiral ekipmanlarla çiftlikteki hayvanları ayırma aparatları, elektrik üniteleri, sağım ve soğutma ünitelerini keserek çaldı. Kontrol için çiftliğe giden Doğukan Tepe olayı fark edince duruma jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Çiftlik sahibi Doğukan Tepe, çalınan malzemelerin yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğunu aktardı. Süt inekçiliği üzerine kurulmuş bir çiftlikleri olduğunu aktaran Tepe, ''Başımıza talihsiz bir olay gelerek hırsızlık olayı yaşandı. İşletmemizin yeniden açılması için ciddi bir masrafımız var. İşletmemiz durdu. Bu da demek oluyor ki burada ekmek yiyen arkadaşlarımız işlerinden oldular, biz de işimizden olduk. Malzemelerimiz gitti, bu malzemeler yurt dışından euro üzerinden alınan malzemelerdi. Bunların hepsini kaybettik. Zararımız büyük. Kolluk kuvvetlerine güveniyoruz. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Tez zamanda hem bizim mağduriyetimizin giderilmesi adına hem de başka çiftliklerin, başka iş yapan arkadaşlarımızın aynı mağduriyeti yaşamaması için bunların önünün kesilip yakalanmasını temenni ediyoruz. Tez zamanda adalet yerini bulur, hak ettikleri cezayı alırlar inşallah” dedi.'Buradan götürülen mal bir seferde çıkartılabilecek mal değil''Yaklaşık 1 haftalık bir çalışma sonucunda hırsızlık olduğunu aktaran Tepe, ''Çünkü buradan götürülen mal bir seferde götürülecek bir mal değil. Buradan çalınan malzemelerin hepsi montajlı ve entegre malzemelerdir. Hırsızlar zaten 4-5 gün götürecekleri malzemelerin hazırlıklarını yapmışlar. Yaklaşık 5 bin adet bulon diye tabir ettiğimiz uzun vidalardan sökülmüş. Bunlar sökülmüş, istiflenmiş ve paketlenmiş. Daha önceki hırsızlık olayında da jeneratörümüzü, elektrik aksanımızı ve panomuzu da kaybetmiştik. Jeneratörlerle ekipmanlar ve spirallerle 3-4 gün çalışılıp kesilmiş ve hazırlanmış ve o çalışmanın sonucunda da 1-2 gün içerisinde buradan kaldırmışlar. Yaklaşık zararımız yani işletmenin eski haline getirilip tekrar süt üretimine başlaması için 500 bin lira kadar yatırım lazım. Jandarma ekipleri sağ olsunlar hem istihbarat kanadı hem de sivil ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyorlar'' diye konuştu.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210730/parisin-ortasinda-gunduz-vakti-2-milyon-euroluk-kuyumcu-soygunu-1045102522.html
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elazığ, soygun, hırsızlık, mal, çiftlik

1 hafta boyunca çiftlikten 500 bin liralık malzemeleri çaldılar

14:00 12.09.2021
© İHA1 hafta boyunca çiftlikten 500 bin liralık malzemeleri çaldılar
1 hafta boyunca çiftlikten 500 bin liralık malzemeleri çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA
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Elazığ’da süt çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 1 haftada çiftlikten 500 bin lira değerindeki elektrik ve elektronik ürünleri alarak kayıplara karıştı.
Elazığ'da merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Harmantepe köyünde meydana gelen olayda, Doğukan Tepe'ye ait 200 baş ineğin bulunduğu çiftliğe giren hırsızlar, yaklaşık 1 hafta boyunca yanlarında getirdikleri spiral ekipmanlarla çiftlikteki hayvanları ayırma aparatları, elektrik üniteleri, sağım ve soğutma ünitelerini keserek çaldı.
Kontrol için çiftliğe giden Doğukan Tepe olayı fark edince duruma jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Çiftlik sahibi Doğukan Tepe, çalınan malzemelerin yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğunu aktardı. Süt inekçiliği üzerine kurulmuş bir çiftlikleri olduğunu aktaran Tepe, ''Başımıza talihsiz bir olay gelerek hırsızlık olayı yaşandı. İşletmemizin yeniden açılması için ciddi bir masrafımız var. İşletmemiz durdu. Bu da demek oluyor ki burada ekmek yiyen arkadaşlarımız işlerinden oldular, biz de işimizden olduk. Malzemelerimiz gitti, bu malzemeler yurt dışından euro üzerinden alınan malzemelerdi. Bunların hepsini kaybettik. Zararımız büyük. Kolluk kuvvetlerine güveniyoruz. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Tez zamanda hem bizim mağduriyetimizin giderilmesi adına hem de başka çiftliklerin, başka iş yapan arkadaşlarımızın aynı mağduriyeti yaşamaması için bunların önünün kesilip yakalanmasını temenni ediyoruz. Tez zamanda adalet yerini bulur, hak ettikleri cezayı alırlar inşallah” dedi.

'Buradan götürülen mal bir seferde çıkartılabilecek mal değil''

Yaklaşık 1 haftalık bir çalışma sonucunda hırsızlık olduğunu aktaran Tepe, ''Çünkü buradan götürülen mal bir seferde götürülecek bir mal değil. Buradan çalınan malzemelerin hepsi montajlı ve entegre malzemelerdir. Hırsızlar zaten 4-5 gün götürecekleri malzemelerin hazırlıklarını yapmışlar. Yaklaşık 5 bin adet bulon diye tabir ettiğimiz uzun vidalardan sökülmüş. Bunlar sökülmüş, istiflenmiş ve paketlenmiş. Daha önceki hırsızlık olayında da jeneratörümüzü, elektrik aksanımızı ve panomuzu da kaybetmiştik. Jeneratörlerle ekipmanlar ve spirallerle 3-4 gün çalışılıp kesilmiş ve hazırlanmış ve o çalışmanın sonucunda da 1-2 gün içerisinde buradan kaldırmışlar. Yaklaşık zararımız yani işletmenin eski haline getirilip tekrar süt üretimine başlaması için 500 bin lira kadar yatırım lazım. Jandarma ekipleri sağ olsunlar hem istihbarat kanadı hem de sivil ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyorlar'' diye konuştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Fransa-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2021
DÜNYA
Paris'in ortasında gündüz vakti 2 milyon euro'luk kuyumcu soygunu
30 Temmuz, 17:57
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