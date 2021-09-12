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ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi
ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi
ABD'nin New York şehrinde, 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere gerçekleştirilen terör saldırısının 20. yılında, hayatını kaybeden yaklasik üç bin kişiyi anmak... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T09:36+0300
2021-09-12T10:01+0300
dünya
abd
taliban
el kaide
saldırı
11 eylül
new york
anma töreni
anma törenleri
ikiz kuleler
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü ülke devletlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünü, uçakların düştüğü bölgelerin her birini ziyaret ederek, yıkıcı saldırının kurbanlarını saygıyla andı. Biden, New York’ta 20 yil ikiz kulelerin yıkımının gerçekleştiği, Dünya Ticaret Merkezi’nde, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sabah 8:46'da düzenlenen törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kayıpların isimlerinin anıldığı törene aynı zamanda Jill Biden, Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi önemli isimler de katıldı. Biden ailesi, daha sonra anıt ziyareti için Washington bölgesine geri dönmeden önce Pensilvanya, Shanksville'e uçtu.Sabahın erken saatlerinde başlayan tören akşamüstü ışık gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210912/trumptan-11-eylulun-20-yil-donumu-icin-new-york-polisi-ve-itfaiyesine-surpriz-ziyaret-1048830852.html
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abd, taliban, el kaide, saldırı, 11 eylül, new york, anma töreni, anma törenleri, ikiz kuleler

ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi

09:36 12.09.2021 (güncellendi: 10:01 12.09.2021)
© İHA / AKASYA YAŞAROĞLUABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi
ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA / AKASYA YAŞAROĞLU
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ABD'nin New York şehrinde, 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere gerçekleştirilen terör saldırısının 20. yılında, hayatını kaybeden yaklasik üç bin kişiyi anmak için ülkenin dört bir yaninda törenler düzenlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü ülke devletlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünü, uçakların düştüğü bölgelerin her birini ziyaret ederek, yıkıcı saldırının kurbanlarını saygıyla andı.
Biden, New York’ta 20 yil ikiz kulelerin yıkımının gerçekleştiği, Dünya Ticaret Merkezi’nde, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sabah 8:46'da düzenlenen törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Kayıpların isimlerinin anıldığı törene aynı zamanda Jill Biden, Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi önemli isimler de katıldı.
Biden ailesi, daha sonra anıt ziyareti için Washington bölgesine geri dönmeden önce Pensilvanya, Shanksville'e uçtu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan tören akşamüstü ışık gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
DÜNYA
Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
00:47
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