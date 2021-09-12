https://tr.sputniknews.com/20210912/abdde-11-eylul-saldirilarinin-20-yilinda-anma-torenleri-duzenlendi-1048833234.html

ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi

ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi

ABD'nin New York şehrinde, 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere gerçekleştirilen terör saldırısının 20. yılında, hayatını kaybeden yaklasik üç bin kişiyi anmak... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T09:36+0300

2021-09-12T09:36+0300

2021-09-12T10:01+0300

dünya

abd

taliban

el kaide

saldırı

11 eylül

new york

anma töreni

anma törenleri

ikiz kuleler

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü ülke devletlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünü, uçakların düştüğü bölgelerin her birini ziyaret ederek, yıkıcı saldırının kurbanlarını saygıyla andı. Biden, New York’ta 20 yil ikiz kulelerin yıkımının gerçekleştiği, Dünya Ticaret Merkezi’nde, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sabah 8:46'da düzenlenen törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kayıpların isimlerinin anıldığı törene aynı zamanda Jill Biden, Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi önemli isimler de katıldı. Biden ailesi, daha sonra anıt ziyareti için Washington bölgesine geri dönmeden önce Pensilvanya, Shanksville'e uçtu.Sabahın erken saatlerinde başlayan tören akşamüstü ışık gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210912/trumptan-11-eylulun-20-yil-donumu-icin-new-york-polisi-ve-itfaiyesine-surpriz-ziyaret-1048830852.html

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abd, taliban, el kaide, saldırı, 11 eylül, new york, anma töreni, anma törenleri, ikiz kuleler