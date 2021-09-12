https://tr.sputniknews.com/20210912/abdde-hayvanat-bahcesindeki-13-goril-koronaviruse-yakalandi-1048830485.html

ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı

ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı

ABD'de bir hayvanat bahçesinde 13 gorilin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T00:17+0300

2021-09-12T00:17+0300

2021-09-12T00:17+0300

yaşam

abd

hayvanat bahçesi

koronavirüs

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ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta’daki hayvanat bahçesinde 13 gorilin koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Koronaya yakalanan goriller arasında hayvanat bahçesinin en yaşlı erkek gorili olan 60 yaşındaki Ozzie adlı gorilin de yer aldığı belirtildi. Atlanta Hayvanat Bahçesi yetkilileri, gorillerin öksürdüğünü, burunlarının aktığını ve iştahlarının azaldığını ifade etti. Yetkililer, komplikasyon riski bulunan gorillerin monoklonal antikorlarla tedavi edildiğini söyledi. Çalışanların aşılarının tam olduğunu ve koruyucu ekipman giydiklerini aktaran yetkililer, gorillere virüsü belirti göstermeyen bir çalışanın bulaştırdığını düşündüklerini belirtti. Iowa'daki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'ndan onay beklendiği ifade edildi.

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abd, hayvanat bahçesi, koronavirüs