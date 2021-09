https://tr.sputniknews.com/20210912/adalet-bakani-gul-ak-parti-ifade-ozgurlugunu-ortadan-kaldiracak-bir-seye-musaade-etmez-1048841866.html

Adalet Bakanı Gül: AK Parti, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şeye müsaade etmez

Adalet Bakanı Gül: AK Parti, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şeye müsaade etmez

Gül, Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve 25 televizyon kanalında canlı olarak ortak yayınlanan... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T16:55+0300

2021-09-12T16:55+0300

2021-09-12T16:56+0300

türkiye

sosyal medya

abdulhamit gül

politika

akp

açıklama

adalet

ifade özgürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048503007_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_4352b8ce68de0a1bd462a1c20a4fb60a.jpg

12 Eylül darbesinin 41. yılı hatırlatılan Gül, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de vesayetin, darbeci zihniyetin milletin, gençlerin geleceğini çaldığını, ülkenin ekonomisini tahrip ettiğini, ülkenin huzuruna kastettiğini söyledi."Bir sağdan bir soldan" denilen, hukukun olmadığı, zulümlerin yaşandığı günleri, 12 Eylül'ü hep beraber yaşadıklarını belirtti.Yeni anayasa çalışmasında gelinen son durum sorulan Gül, bu zamana kadar mevcut Anayasa'da yapılan değişikliklerin Anayasa'nın sivilleşmesine katkı yaptığını ancak Anayasa'yı sivil yapmadığı görüşünü savundu.Gül şu ifadeleri kullandı:'Anayasalar toplumsal sözleşmedir, toplumun her kesimi kendisini, geleceğini orada görmelidir'"Cumhur İttifakı'nın milletimizle, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni sivil anayasayı yapma çabası devam etmektedir. Umarım, bunda başarılı oluruz. Anayasalar toplumsal sözleşmedir. Toplumun her kesimi kendisini, geleceğini orada görmelidir. Anayasanın toplumun bir kesiminin değil, her kesiminin 'Evet, bu benim anayasamdır.' diyeceği duyguya ve hukuki güvenceye sahip olması temel amacımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet önerilerini hazırladı. Partimizin, yetkili kurullarında nihai halini ortaya koyduktan sonra diğer siyasi partilere çağrıları da var. Meclis açıldıktan sonra takvim netleşecektir."'En iyi reform en iyi uygulamadır'"Reformlar ne ilktir ne de son olacaktır. Reformların yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. En iyi reform en iyi uygulamadır. Milletin beklentisi hakim ve savcılardan reformların en başarılı şekilde uygulanması. Yargı reformu anlamında Meclis açıldıktan sonra çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz.""Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir hafta ya da en geç iki hafta içinde hem hâkim savcı hem de icra sınav sonuçları açıklanacak."Tecrübe paylaşımı almış bir hakim ve savcının cübbeyi giydiğinde yargısal yetki yapmasını hedefliyoruz. Hakim adaylığından ziyade hakim yardımcılığı gibi bir süreci somutlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız. Savcı yardımcılığı da olacak."Sosyal medya yasası düzenlemesiYeni dönemde AK Parti tarafından Meclis'e sunulması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin görüşleri ve "sansür eleştirileri" sorulan Gül, şunları kaydetti:"Sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu olamaz. AK Parti'nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. Klavye karşısında insan, karakter suikastı yapmaya hukuk izin veremez. Elinde belge, delil varsa adliyeler, kolluk açık. Bunun partisi, cinsiyeti, siyaseti yok. Partiler üstü.Kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç varsa bunlar üzerinde kafa yoruluyor. Dünya örneklerine bakılıyor. Dezenformasyon ve insan onuruna yönelik saldırılarla en etkili şekilde nasıl mücadele etmek gerekiyorsa bununla ilgili değerlendirme sürüyor. Netleşmiş bir konu yok, olduğunda partimiz bunu açıklayacaktır. AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez."

https://tr.sputniknews.com/20210912/adalet-bakani-12-eylul-turkiyeyi-kendi-karanliklarina-cekmek-isteyenlerin-utanc-gunu-1048835780.html

https://tr.sputniknews.com/20210912/milli-egitim-bakani-ozer-en-son-kapatilacak-yerlerin-okullar-oldugu-irademiz-aynen-devam-etmektedir-1048836345.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, abdulhamit gül, politika, akp, açıklama, adalet, ifade özgürlüğü