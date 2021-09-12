https://tr.sputniknews.com/20210912/ak-parti-sozcusu-celikten-12-eylul-darbesinin-41-yili-aciklamasi-1048836624.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranların Türkiye'ye silahlı darbeye... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T12:40+0300

2021-09-12T12:40+0300

2021-09-12T12:40+0300

türkiye

ömer çelik

politika

akp

darbe

12 eylül askeri darbesi

mesaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991308_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_dcee3cb25de8c6a74976b4e8453389fc.jpg

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanlarının demokrasiye birçok kez saldırdığını belirten Çelik, her darbenin millet düşmanlığı olduğuna, darbeler ile vatanseverliğin bir arada olamayacağına işaret etti. Kendi milletine silah çekenlerin Türkiye'ye düşmanlık ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:"Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, politika, akp, darbe, 12 eylül askeri darbesi, mesaj