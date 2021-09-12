Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12Eylül darbesinin yıl dönümünde; Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum..." ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 12 Eylül’ün 41. yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,"Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12Eylül darbesinin yıl dönümünde; Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum..." ifadesini kullandı.
Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan #12Eylül darbesinin yıl dönümünde;
Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum... pic.twitter.com/u5Rw3hXJ7c