https://tr.sputniknews.com/20210912/aksenerden-12-eylul-mesaji-tarihimizin-demokrasi-ve-hukuk-adina-aci-sinavlarindan-biri-1048836530.html

Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri

Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 12 Eylül’ün 41. yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T12:37+0300

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2021-09-12T12:37+0300

türkiye

meral akşener

12 eylül askeri darbesi

iyi parti

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12Eylül darbesinin yıl dönümünde; Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum..." ifadesini kullandı.

türkiye

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meral akşener, 12 eylül askeri darbesi, iyi parti