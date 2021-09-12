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https://tr.sputniknews.com/20210912/aksenerden-12-eylul-mesaji-tarihimizin-demokrasi-ve-hukuk-adina-aci-sinavlarindan-biri-1048836530.html
Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri
Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 12 Eylül’ün 41. yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T12:37+0300
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türkiye
meral akşener
12 eylül askeri darbesi
iyi parti
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12Eylül darbesinin yıl dönümünde; Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum..." ifadesini kullandı.
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meral akşener, 12 eylül askeri darbesi, iyi parti

Akşener'den 12 Eylül mesajı: Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri

12:37 12.09.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 12 Eylül’ün 41. yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12Eylül darbesinin yıl dönümünde; Karanlık vicdanlar karşısında demokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum..." ifadesini kullandı.
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