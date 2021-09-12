https://tr.sputniknews.com/20210912/annesini-oldurdu-polise-teslim-oldu-1048840520.html

Annesini öldürdü, polise teslim oldu

Annesini öldürdü, polise teslim oldu

İstanbul Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Haluk... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T15:51+0300

2021-09-12T15:51+0300

2021-09-12T15:51+0300

türkiye

istanbul

bayrampaşa

çocuk

cinayet

anne

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdü.İddiaya göre, annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı.Annesini, evin koridorunda yakalayıp bıçaklamaya başladı. Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola gidip "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu.

türkiye

istanbul

bayrampaşa

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istanbul, bayrampaşa, çocuk, cinayet, anne