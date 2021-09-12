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Antalya-Vladivostok rotasında uçan yolcu uçağı Krasnoyarsk’ta acil iniş yaptı
04:37 12.09.2021 (güncellendi: 05:42 12.09.2021)
© SputnikYolcu uçağı
© Sputnik
Antalya'dan Rusya’nın doğusundaki Vladivostok'a uçan Boeing 767 tipi yolcu uçağının Krasnoyarsk kentindeki havalimanına acil iniş yaptığı öğrenildi.
Rus basınının Krasnoyarsk Havalimanı yetkililerinden gelen bilgiye dayandırdığı habere göre Antalya-Vladivostok seferini yapan Boeing 767 tipi yolcu uçağı, Krasnoyars Havalimanı’na acil iniş yapmak için izin istedi.
Ön bilgilere göre uçakta teknik bir arıza meydana geldi.
Rus basınına konuşan havalimanı yetkilisi, “Boeing 767 tipi yolcu uçağı Antalya-Vladivostok seferini yaptığı sırada, Krasnoyarsk üzerindeyken acil iniş izni istedi” diye konuştu.
Olayda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor, yolcuların sayısı netleştiriliyor. Ön belirlemelere göre uçağın hidrolik sistemlerinde problem çıktı.
Ön bilgilere göre uçakta teknik bir arıza meydana geldi.
Rus basınına konuşan havalimanı yetkilisi, “Boeing 767 tipi yolcu uçağı Antalya-Vladivostok seferini yaptığı sırada, Krasnoyarsk üzerindeyken acil iniş izni istedi” diye konuştu.
Olayda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor, yolcuların sayısı netleştiriliyor. Ön belirlemelere göre uçağın hidrolik sistemlerinde problem çıktı.
Sputnik’e konuşan Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı yetkilisi ise Antalya’dan Vladivostok’a uçan Azur Air şirketine ait uçağın arıza nedeniyle Krasnoyarsk Havalimanı’na acil iniş yapmak durumunda kaldığını belirtti.
Yetkili, “Azur Air şirketine ait uçak, Krasnoyarsk’ta zorunlu iniş gerçekleştirdi. Antalya’dan Vladivostok’a uçuyordu. İnişin nedeni, uçakta meydana gelen arıza” diye konuştu.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken uçaktaki yolcu sayısının netleştirdiği bilgisi verildi.
Yetkili, “Azur Air şirketine ait uçak, Krasnoyarsk’ta zorunlu iniş gerçekleştirdi. Antalya’dan Vladivostok’a uçuyordu. İnişin nedeni, uçakta meydana gelen arıza” diye konuştu.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken uçaktaki yolcu sayısının netleştirdiği bilgisi verildi.