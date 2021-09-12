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Aracını yayaların üzerine sürdü
Aracını yayaların üzerine sürdü
Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını işyeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Sürücünün çarptığı bir... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T14:18+0300
2021-09-12T14:18+0300
türkiye
istanbul
kaza
araç
yaya
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İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen olayda iddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
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istanbul, kaza, araç, yaya

Aracını yayaların üzerine sürdü

14:18 12.09.2021
© İHAAracını yayaların üzerine sürdü
Aracını yayaların üzerine sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA
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Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını işyeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı.
İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen olayda iddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.
Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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