https://tr.sputniknews.com/20210912/aracini-yayalarin-uzerine-surdu-1048838585.html

Aracını yayaların üzerine sürdü

Aracını yayaların üzerine sürdü

Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını işyeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Sürücünün çarptığı bir... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T14:18+0300

2021-09-12T14:18+0300

2021-09-12T14:18+0300

türkiye

istanbul

kaza

araç

yaya

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İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen olayda iddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kaza, araç, yaya