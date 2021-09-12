https://tr.sputniknews.com/20210912/asi-yaptirmayan-ogretmen-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1048843275.html

Aşı yaptırmayan öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aşı yaptırmayan öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kırıkkale'de aşı yaptırmayan bir öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüse yenik düştü. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T18:05+0300

2021-09-12T18:05+0300

2021-09-12T18:05+0300

koronavirüs

türkiye

kırıkkale

öğretmen

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Tahsin Tunç koronvirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç'un Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.Tunç'un cenazesi, Gürler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Tunç'un ailesi ve meslektaşları katıldı.

kırıkkale

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türkiye, kırıkkale, öğretmen, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı