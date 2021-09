https://tr.sputniknews.com/20210912/bagcilarda-sac-ekimi-sirasinda-olum-iddiasi-1048838185.html

Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası

Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası

Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gül'ün cansız bedenini morgta ilk gören yakını “Morgta... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T14:01+0300

2021-09-12T14:01+0300

2021-09-12T14:01+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

kalp krizi

saç ekimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048838160_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_da34c387642709045443b4ae0792de0a.jpg

Bir çocuk babası İbrahim Gül 3 sene önce kuaförlük mesleğini yapmak için İtalya'ya taşındı. 3 gün önce hem kuaför dükkanına malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.İddialara göre Bağcılar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri 28 yaşındaki adamın operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden 28 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.‘Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak’Dayısı Ahmet Yiğit “Kendi kuaför dükkanına malzeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gelmiş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6 saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, anjiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak. Hiçbir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.‘Kefeninden kan sızmıştı’Saç ve bakım hizmetleri okulundan meslek öğretmeni Dilek Özbek “Saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Cuma günü de ben dersteyken beni ziyarete geldi. Cumartesi günü 17 gibi hanımı beni aradı 'İbrahim, ameliyatta kalp krizi geçirmiş, hastaneye gidip bakar mısın?' dedi. Öldüğünü vefat ettiğini öğrenince morga girmek istedim. Kanlar içindeydi şu an konuşamıyorum, onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı. Başka İbrahim'ler ölmesin. Böyle olacaksa saç ekimi yapılmasın" diye konuştu.‘Yanlış bir tedavi yapıldığını tahmin ediyoruz’Ağebeyi Ramazan Gül “Gayet sağlıklıydı, hiçbir problemi yoktu. Ben kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Ben bilmiyorum. Yanlış bir tedavi yapıldığını tahmin ediyoruz, çok üzülüyoruz. Daha adli tıpta görmedik, ölüsüne bile inanmıyoruz" dedi.

türkiye

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, bağcılar, kalp krizi, saç ekimi