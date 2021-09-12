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https://tr.sputniknews.com/20210912/bakan-soylu-12-eyluldeki-darbeler-memleketimizi-mustemleke-memleketi-yapmak-isteyenlerin-kurgusu-1048837114.html
Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu
Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül'deki gibi her darbe memleketimizi 'müstemleke* memleketi'... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
süleyman soylu
darbe
açıklama
12 eylül askeri darbesi
mesaj
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Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:"Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."
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süleyman soylu, darbe, açıklama, 12 eylül askeri darbesi, mesaj, twitter

Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu

13:10 12.09.2021 (güncellendi: 13:11 12.09.2021)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül'deki gibi her darbe memleketimizi 'müstemleke* memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur" ifadesini kullandı.
Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."
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