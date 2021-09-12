Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu

Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:"Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül'deki gibi her darbe memleketimizi 'müstemleke* memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur" ifadesini kullandı.
Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."
12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi "müstemleke memleketi" yapmak isteyenlerin kurgusudur...