https://tr.sputniknews.com/20210912/bakan-soylu-12-eyluldeki-darbeler-memleketimizi-mustemleke-memleketi-yapmak-isteyenlerin-kurgusu-1048837114.html

Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu

Bakan Soylu: Darbeler, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül'deki gibi her darbe memleketimizi 'müstemleke* memleketi'... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T13:10+0300

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2021-09-12T13:11+0300

türkiye

süleyman soylu

darbe

açıklama

12 eylül askeri darbesi

mesaj

twitter

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Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:"Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."

türkiye

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süleyman soylu, darbe, açıklama, 12 eylül askeri darbesi, mesaj, twitter