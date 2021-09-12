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https://tr.sputniknews.com/20210912/bakan-soylu-acikladi-bati-karadenizdeki-sel-felaketinde-82-kisi-hayatini-kaybetti-1048843383.html
Bakan Soylu açıkladı: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu açıkladı: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T18:15+0300
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kastamonu
sinop
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor. Selin etkilediği Kastamonu, Bartın, Sinop’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.
türkiye
kastamonu
sinop
bartın
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kastamonu, sinop, süleyman soylu, sel, bartın

Bakan Soylu açıkladı: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti

18:15 12.09.2021
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor. Selin etkilediği Kastamonu, Bartın, Sinop’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.
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