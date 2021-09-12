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Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler
Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler
Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve bıldırcın yakalamak için kaçak olarak kurulan 100 metrelik ağ ele geçirildi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T17:58+0300
2021-09-12T17:58+0300
2021-09-12T18:00+0300
türkiye
av yasağı
doğa
bıldırcın
kaçak avcılık
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı ekipler, av koruma kontrolü kapsamında sahada çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran bir adet elektronik cihaz ve bıldırcın yakalamak için kullanılan 100 metrelik kaçak ağ tespit edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler cihaz ve 100 metrelik kaçak ağa el koyarken, canlı olarak yakalanan 3 bıldırcın kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Ekipler cihaz ve kaçak ağ kuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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av yasağı, doğa, bıldırcın, kaçak avcılık
Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler 17:58 12.09.2021 (güncellendi: 18:00 12.09.2021)
Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve bıldırcın yakalamak için kaçak olarak kurulan 100 metrelik ağ ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı ekipler, av koruma kontrolü kapsamında sahada çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran bir adet elektronik cihaz ve bıldırcın yakalamak için kullanılan
100 metrelik kaçak ağ tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler cihaz ve 100 metrelik kaçak ağa el koyarken, canlı olarak yakalanan
3 bıldırcın kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Ekipler cihaz ve kaçak ağ kuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.