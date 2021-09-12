https://tr.sputniknews.com/20210912/burak-elmas-fatih-terimin-milli-takima-gitmesine-izin-vermeyiz-1048844323.html

Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz

Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz

Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T19:12+0300

2021-09-12T19:12+0300

2021-09-12T19:13+0300

yaşam

fatih terim

milli takım

burak elmas

galatasaray

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Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elmas, bugün Galatasaray için acı bir gün olduğunu belirterek, "Bugün camiamız için acı bir gün. Çok kıymetli başkanımız, abimiz, hocamız Duygun Yarsuvat'ı ebediyete uğurladık. Allah'tan kendisine rahmet ailesine sabırlar diliyorum" dedi.Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in katkısıyla yeni bir takım kurduklarını belirterek, "Yeni bir takım kurduk hocamızın desteğiyle birlikte bugün de takımımızın yanında olmak için cenazeden çıkıp buraya geldik. Takımıza destek olmak ve takımımızla birlikte olmak için" ifadelerini kullandı.'Cezalı olmamız takımımızın yanında olmayacağız anlamına gelmiyor'Trabzon'a gelmelerine rağmen maçı izleyemecekleri ile ilgili olarak ise Elmas, "Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Hukuğa yansıdı konu. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuğun adaletine güvenerek takip etmeye davam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamıza engel olamayacak. Cezam süresince deplasmanlarda takımımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu arzu ettiğimiz herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kavuşur. Bunun içinde Galatasaray olarak mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'Güzel bir maç olur inşallah'Trabzonspor maçıyla ilgili olarak ise Burak Elmas, şunları söyledi:'İzin vermeyiz; hocamız da kabul etmez'"Milli Takımın durumu ortada Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Fatih Terim'e bir teklif gelir ise sizin tutumunuz ne olur?" sorusuna ise Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Biz hocamızla beraber uzun bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.'Biz bir aileyiz'Fatih Terim'in fotoğraflarda yüzü gülmediği şeklinde soruya ise Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile, dışardan gelen yorumlarla ailemiz içerisinde bir karar vermiyoruz. İçerde ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da biliyoruz. Karakterline de biliyoruz. Galatasaray'a laik oldukları için buradalar. Dışardan gelen yorumlara göre aile içerisinde konularla ilgili karar almayacak kadar ailenin içerisindeyiz. Ailemizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

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fatih terim, milli takım, burak elmas, galatasaray