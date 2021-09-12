Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210912/burak-elmas-fatih-terimin-milli-takima-gitmesine-izin-vermeyiz-1048844323.html
Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz
Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz
Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T19:12+0300
2021-09-12T19:13+0300
yaşam
fatih terim
milli takım
burak elmas
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048844298_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eaf655311553550f233f95ddc82026c8.jpg
Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elmas, bugün Galatasaray için acı bir gün olduğunu belirterek, "Bugün camiamız için acı bir gün. Çok kıymetli başkanımız, abimiz, hocamız Duygun Yarsuvat'ı ebediyete uğurladık. Allah'tan kendisine rahmet ailesine sabırlar diliyorum" dedi.Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in katkısıyla yeni bir takım kurduklarını belirterek, "Yeni bir takım kurduk hocamızın desteğiyle birlikte bugün de takımımızın yanında olmak için cenazeden çıkıp buraya geldik. Takımıza destek olmak ve takımımızla birlikte olmak için" ifadelerini kullandı.'Cezalı olmamız takımımızın yanında olmayacağız anlamına gelmiyor'Trabzon'a gelmelerine rağmen maçı izleyemecekleri ile ilgili olarak ise Elmas, "Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Hukuğa yansıdı konu. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuğun adaletine güvenerek takip etmeye davam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamıza engel olamayacak. Cezam süresince deplasmanlarda takımımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu arzu ettiğimiz herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kavuşur. Bunun içinde Galatasaray olarak mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'Güzel bir maç olur inşallah'Trabzonspor maçıyla ilgili olarak ise Burak Elmas, şunları söyledi:'İzin vermeyiz; hocamız da kabul etmez'"Milli Takımın durumu ortada Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Fatih Terim'e bir teklif gelir ise sizin tutumunuz ne olur?" sorusuna ise Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Biz hocamızla beraber uzun bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.'Biz bir aileyiz'Fatih Terim'in fotoğraflarda yüzü gülmediği şeklinde soruya ise Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile, dışardan gelen yorumlarla ailemiz içerisinde bir karar vermiyoruz. İçerde ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da biliyoruz. Karakterline de biliyoruz. Galatasaray'a laik oldukları için buradalar. Dışardan gelen yorumlara göre aile içerisinde konularla ilgili karar almayacak kadar ailenin içerisindeyiz. Ailemizi seviyoruz" şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048844298_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f75260d5eeab6faecb8ee49fddd46187.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim, milli takım, burak elmas, galatasaray

Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz

19:12 12.09.2021 (güncellendi: 19:13 12.09.2021)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA
Abone ol
Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.
Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elmas, bugün Galatasaray için acı bir gün olduğunu belirterek, "Bugün camiamız için acı bir gün. Çok kıymetli başkanımız, abimiz, hocamız Duygun Yarsuvat'ı ebediyete uğurladık. Allah'tan kendisine rahmet ailesine sabırlar diliyorum" dedi.
Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in katkısıyla yeni bir takım kurduklarını belirterek, "Yeni bir takım kurduk hocamızın desteğiyle birlikte bugün de takımımızın yanında olmak için cenazeden çıkıp buraya geldik. Takımıza destek olmak ve takımımızla birlikte olmak için" ifadelerini kullandı.

'Cezalı olmamız takımımızın yanında olmayacağız anlamına gelmiyor'

Trabzon'a gelmelerine rağmen maçı izleyemecekleri ile ilgili olarak ise Elmas, "Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Hukuğa yansıdı konu. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuğun adaletine güvenerek takip etmeye davam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamıza engel olamayacak. Cezam süresince deplasmanlarda takımımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu arzu ettiğimiz herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kavuşur. Bunun içinde Galatasaray olarak mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'Güzel bir maç olur inşallah'

Trabzonspor maçıyla ilgili olarak ise Burak Elmas, şunları söyledi:
"Güzel bir maç olsun, herkes kazanmak ister bizim kazanacağımız bir maç olsun istiyoruz. Oyuncularımız çok hızlı tempo ile başladı. Maalesef Türk futbolunun Avrupa'daki başarısız sonuçlarından dolayı, ikinci olan 3 ön eleme oynuyor. Şampiyon olan kulüpte iki ön eleme oynayacak. Hızlı bir giriş yaptık ama sonrada transferlerimizi yaptık. Bambaşka bir stratejiyle bu transferleri yaptık. Oyuncularımız bir arada yeteri kadar oynayamadılar ama oyuncularımızın kalitesinden memnunuz. Sahada gördüğümüzden de memnunuz. Ciddi bir çalışmaydı. Bugün oyuncularımızın takım olarak beraber hareket edip, sahada mücadele etmeleri umarım sonucu galibiyetle biter. Trabzonspor ve Galatasaray iyi ilişkileri olan iki kulüptür. Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu ama Galatasaraylılar olarak biz deplasmanlara gelip Trabzonspor taraftarı ile maç izlemişizdir. Dolaysıyla dostluğumuz bizim dönemimizde eskisi gibi yürütmek istiyoruz. Ağaoğlu yönetimiyle güzel ilişkilerimiz var. İki takıma yakışan Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Bu arada sayın Ağaoğlu'nun kızı trafik kazası geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

'İzin vermeyiz; hocamız da kabul etmez'

"Milli Takımın durumu ortada Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Fatih Terim'e bir teklif gelir ise sizin tutumunuz ne olur?" sorusuna ise Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Biz hocamızla beraber uzun bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.

'Biz bir aileyiz'

Fatih Terim'in fotoğraflarda yüzü gülmediği şeklinde soruya ise Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile, dışardan gelen yorumlarla ailemiz içerisinde bir karar vermiyoruz. İçerde ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da biliyoruz. Karakterline de biliyoruz. Galatasaray'a laik oldukları için buradalar. Dışardan gelen yorumlara göre aile içerisinde konularla ilgili karar almayacak kadar ailenin içerisindeyiz. Ailemizi seviyoruz" şeklinde konuştu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:57F1 İtalya Grand Prix'sinde Verstappen ile Hamilton'ın araçları çarpıştı: Zafer Ricciardo'nun
19:34Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli savaş açıklaması Duma Başkanı Volodin’i şaşırttı
19:31Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka
19:18İran ile Irak arasında vize kaldırıldı
19:12Burak Elmas: Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz
19:07Yangında camdan sarkarak yardım istediler: 'Derme çatma bir merdiven göndermişler'
18:57'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt: Kendisiyle az önce konuştum, sesi gayet iyiydi
18:48Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali': ‘Amacımız gençlerin uyuşturucudan uzak durması’
18:31Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım
18:17Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler
18:15Bakan Soylu açıkladı: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti
18:05Aşı yaptırmayan öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17:58Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler
17:54İkinci elde soran çok alan yok: ‘Çok eski arabalara 40 bin lira diyorlar, ne yapsın bu insanlar’
17:445 saatte 400 lira toplayan dilenci, zabıtaları görünce koşarak kaçtı
17:26Çin'de yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakası: Kentte geniş kapsamlı karantina tedbirleri getirildi
17:25Fatih sondaj gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı
17:13Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek
17:09Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek
17:00Karamollaoğlu: Dünya aptal değil, ama ABD'yi yönetenler aptallık numarasına yatıyor