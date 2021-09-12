https://tr.sputniknews.com/20210912/chpli-agbaba-turkiye-yuzde-217-buyurken-en-az-61-bin-738-esnaf-kepenk-kapatti-1048839421.html

CHP’li Ağbaba: Türkiye yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 738 esnaf kepenk kapattı

CHP’li Ağbaba: Türkiye yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 738 esnaf kepenk kapattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de yüzde 21.7’lik büyüme olduğu bu dönemde, en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T14:59+0300

2021-09-12T14:59+0300

2021-09-12T14:59+0300

ekonomi

türkiye

veli ağbaba

işsizlik

esnaf

şirket

kepenk kapatma

iflas

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye’nin büyüme verilerine dair açıklama yaptı. Ağbaba “Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 21.7 oranında büyüdüğü iddia edildi. İddia diyoruz çünkü bu büyümeden ne esnaf ne de şirketler yararlanabildi. Türkiye’de yüzde 21.7’lik büyüme olduğu bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı” dedi.‘İflasların yüzde 35’i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı dönemde gerçekleşti’Ağbaba sözlerine şu şekilde devam etti:Ağbaba “Esnaf ve Sicil Gazetesinde bir diğer çarpıcı veri ise tescil edilen esnaf sayısında görüldü. TESK verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldu. Normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de tıpkı esnaflarda olduğu gibi iflaslar devam ediyor” dedi ve devam etti:

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türkiye, veli ağbaba, işsizlik, esnaf, şirket, kepenk kapatma, iflas