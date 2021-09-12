CHP’li Ağbaba: Türkiye yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 738 esnaf kepenk kapattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye’nin büyüme verilerine dair açıklama yaptı. Ağbaba “Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 21.7 oranında büyüdüğü iddia edildi. İddia diyoruz çünkü bu büyümeden ne esnaf ne de şirketler yararlanabildi. Türkiye’de yüzde 21.7’lik büyüme olduğu bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı” dedi.‘İflasların yüzde 35’i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı dönemde gerçekleşti’Ağbaba sözlerine şu şekilde devam etti:Ağbaba “Esnaf ve Sicil Gazetesinde bir diğer çarpıcı veri ise tescil edilen esnaf sayısında görüldü. TESK verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldu. Normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de tıpkı esnaflarda olduğu gibi iflaslar devam ediyor” dedi ve devam etti:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de yüzde 21.7’lik büyüme olduğu bu dönemde, en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye’nin büyüme verilerine dair açıklama yaptı. Ağbaba “Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 21.7 oranında büyüdüğü iddia edildi. İddia diyoruz çünkü bu büyümeden ne esnaf ne de şirketler yararlanabildi. Türkiye’de yüzde 21.7’lik büyüme olduğu bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı” dedi.
‘İflasların yüzde 35’i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı dönemde gerçekleşti’
Ağbaba sözlerine şu şekilde devam etti:
“Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736’ya yükseldi. Bu iflasların 21 bin 731 ‘i ise normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı. Bir başka deyişle iflasların yüzde 35’i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı Haziran ve ağustos aylarında yaşandı. Bu yılın ilk 8 ayında iflas eden her 100 esnaftan 35’i biri kapanmanın olmadığı üç ayda gerçekleşti.”
Ağbaba “Esnaf ve Sicil Gazetesinde bir diğer çarpıcı veri ise tescil edilen esnaf sayısında görüldü. TESK verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldu. Normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de tıpkı esnaflarda olduğu gibi iflaslar devam ediyor” dedi ve devam etti:
“TOBB’un Ticaret Sicil istatistiklerine göre bu yıl ocak-temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirket tasfiye edildi, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı, 21 bin 240 şirket de re’sen kapatıldı. Dolayısıyla bu dönemde toplam 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.”