https://tr.sputniknews.com/20210912/cinde-yerel-kaynakli-24-kovid-19-vakasi-otobus-ve-tren-seferleri-durduruldu-1048842619.html

Çin'de yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakası: Kentte geniş kapsamlı karantina tedbirleri getirildi

Çin'de yerel kaynaklı 24 Kovid-19 vakası: Kentte geniş kapsamlı karantina tedbirleri getirildi

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T17:26+0300

2021-09-12T17:26+0300

2021-09-12T17:33+0300

koronavirüs

çin

eyalet

karantina

kovid-19

delta varyantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048182624_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4eddd97cab2a22b90747e036c16ff41a.jpg

Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu 2,9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi. Hastalardan ve taşıyıcılardan alınan numunelerin ilk incelemelerinde, 19 numunede Kovid-19 bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının izine rastlandığı bildirildi.Ulusal Sağlık Komisyonu salgını kontrol için bölgeye bir uzman heyeti gönderirken, vakaların ortaya çıktığı Şianyou ilçesine bağlı 6 köyde yaşayanlara toplu testler uygulandı. Vakalar nedeniyle Putian'da şehiriçi ve şehirlerarası otobüs ve tren seferleri durdurulurken, sinemalar, kahvehaneler, spor salonları ve bazı işletmeler geçici olarak hizmete kapatıldı. Restoranlara ve süper marketlere müşteri sayılarını sınırlama ve girişlerde ateş ölçme talimatı verildi, okullarda öğrencilere derslerde maske takma zorunluluğu getirildi. İlk kez öğrenciler arasında yayılan vakaların 4 Ağustos'ta Singapur'dan dönen bir veliden yayılmış olabileceği tahmin ediliyor. Soy isminin Lin olduğu belirtilen velinin ülkeye dönüşünde 14 gün karantinada kaldığı ve karantina süresince yapılan testlerinin negatif çıktığı ifade ediliyor. Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 bin 199 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, eyalet, karantina, kovid-19, delta varyantı