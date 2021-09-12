https://tr.sputniknews.com/20210912/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-milletin-uzerinde-bir-guc-tanimadik-tanimayacagiz-1048834867.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül'de yaşananları utançla hatırladıklarını belirterek, milletin üzerinde bir güç tanımadıklarını ve... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T11:33+0300

2021-09-12T11:33+0300

2021-09-12T11:33+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

fuat oktay

akp

demokrasi

12 eylül askeri darbesi

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Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs’ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül’de yaşananları utançla hatırladıklarını kaydeden Oktay, "Ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, fuat oktay, akp, demokrasi, 12 eylül askeri darbesi