https://tr.sputniknews.com/20210912/demokrasilerde-devlet-organinin-yaptigi-yanlisi-baska-bir-devlet-organinin-duzeltmesi-gerekiyor-1048857151.html

'Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor'

'Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor'

Yazar Erdoğan, “Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor. Bu yüzden yaşama-yürütme-yargının ayrılması... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T23:50+0300

2021-09-12T23:50+0300

2021-09-13T12:42+0300

gündem dişi

devlet

demokrasi

12 eylül askeri darbesi

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'Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor' 'Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor'

Yazar Feyiz Erdoğan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Feyiz Erdoğan, yakın tarihimizin en önemli dönemlerinden birini, 1980 darbesini, bir grup gencin hikâyesi üzerinden ‘Eylül Fırtınası’ adlı romanda kaleme aldı.“12 Eylül öncesinde ülkenin hiçbir temel sorununda bir araya gelip konuşamayan veya ortak bir paydada, makul, ülke yararına olan bir çözümde anlaşamayan bir siyasi yapılanma oluşmuştu” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:“(12 Eylül öncesinde) geçmişteki siyasetçiler halkın birbirini boğazlaması için hareket etmediler. Fakat öyle bir pozisyon aldılar ki bundan geri adım atamadılar” diyen Erdoğan sözlerini “Toplum bölünmüştü. Polisler de bölünmüştü, hâkimler de bölünmüştü” şeklinde sürdürdü.‘Siyaset o hataları yapmasa ülke, 12 Eylül noktasına gelmezdi’Erdoğan, “Her gün ortalama 30 kişi ölüyordu. Vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluşmaya başlamıştı. İnsanlar, bu bitsin de nasıl biterse bitsin diyorlardı. Anneler, çocuğunun ölüm haberini almak istemiyordu. Hep beraber ülke 12 Eylül noktasına geldi. Keşke gelmeseydi… Demokrasilerde devlet organının yaptığı yanlışı başka bir devlet organının düzeltmesi gerekiyor. Bu yüzden yaşama-yürütme-yargının ayrılması önemli. Sistemin kendi içinde boşlukta olmaması, sistemin kendini denetlemesi, düzeltmesi lazım. O zaman kimsenin müdahale etmesine de imkan kalmıyor… Siyaset o hataları yapmasa ülke, 12 Eylül noktasına gelmezdi” ifadelerini kullandı.

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2021

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devlet, demokrasi, 12 eylül askeri darbesi, аудио