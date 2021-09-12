https://tr.sputniknews.com/20210912/dunya-musluman-alimler-birliginden-talibanin-gecici-hukumetine-islami-yonetim-modeli-cagrisi-1048846612.html

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T22:21+0300

2021-09-12T22:21+0300

2021-09-12T22:21+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

dünya müslüman alimler birliği

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Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.

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afganistan, taliban, dünya müslüman alimler birliği