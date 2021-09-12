https://tr.sputniknews.com/20210912/dunya-musluman-alimler-birliginden-talibanin-gecici-hukumetine-islami-yonetim-modeli-cagrisi-1048846612.html
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T22:21+0300
2021-09-12T22:21+0300
2021-09-12T22:21+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
dünya müslüman alimler birliği
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Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.
afganistan
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afganistan, taliban, dünya müslüman alimler birliği
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.
Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.
Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.
Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.
Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.