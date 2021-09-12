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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210912/dunya-musluman-alimler-birliginden-talibanin-gecici-hukumetine-islami-yonetim-modeli-cagrisi-1048846612.html
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T22:21+0300
2021-09-12T22:21+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.
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afganistan, taliban, dünya müslüman alimler birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden, Taliban'ın geçici hükümetine 'İslami yönetim modeli' çağrısı

22:21 12.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi YamanDünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.
Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.
Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.
Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.
Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.
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