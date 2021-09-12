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Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı
Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı
Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T01:16+0300
2021-09-12T01:16+0300
dünya
irak
iha
erbil
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
erbil uluslararası havalimanı
insansız hava aracı (iha)
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Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.
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irak, iha, erbil, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), erbil uluslararası havalimanı, insansız hava aracı (iha)

Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı

01:16 12.09.2021
© REUTERS / Azad LashkariErbil Havalimanı
Erbil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Azad Lashkari
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Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.
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