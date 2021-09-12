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https://tr.sputniknews.com/20210912/etiyopya-2014-yilina-girdi-1048830600.html
Etiyopya, 2014 yılına girdi
Etiyopya, 2014 yılına girdi
Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde, yeni yıla 11 Eylül'de giriliyor 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T00:29+0300
2021-09-12T00:28+0300
dünya
etiyopya
miladi takivim
takvim
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Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.Başbakan Abiy Ahmed, kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı. Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/etiyopya-yarin-2014-yilina-girecek-1048808711.html
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etiyopya, miladi takivim, takvim

Etiyopya, 2014 yılına girdi

00:29 12.09.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERITigray bölgesinde savaşan Etiyopya federal ordusunun yaralı askerlerine kan bağışı için Addis Ababa'daki stadyumda sıraya giren binlerce kişi, Etiyopya bayrağı tutarken
Tigray bölgesinde savaşan Etiyopya federal ordusunun yaralı askerlerine kan bağışı için Addis Ababa'daki stadyumda sıraya giren binlerce kişi, Etiyopya bayrağı tutarken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde, yeni yıla 11 Eylül'de giriliyor
Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.
Başbakan Abiy Ahmed, kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı. Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.
Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.
Etiyopya'da yılbaşı hazırlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.
Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.
Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.
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