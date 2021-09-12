https://tr.sputniknews.com/20210912/fbi-bidenin-talimatiyla-11-eylul-ile-ilgili-gizli-belgeleri-yayinladi-1048833815.html

FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı

FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili 'çok gizli belgeler' 20'inci yıldönümünde halkla paylaşıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T10:15+0300

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saldırı

joe biden

11 eylül

belge

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FBI tarafından, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla yayınlanan 11 Eylül belgeleri için şu ifadeler kullanıldı:Yayımlanan belgeler, büyük oranda 2015'te ve 2016'da ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ve İkiz Kuleler'i vuran 'hava korsanları'na ve onlara yardım eden bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgilerden oluşuyor. ,Belgelerde, Ömer el Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles’ta öğrenci olan Ömer el Bayumi’den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler’ arasında yer alıyor.Bayumi'nin Bin Ladin ailesini tanıdığı ve onlarla iletişimini sürdürdüğü iddia edilen Usame Bassnan ile temas kurduğu da söyleniyor.11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ABD'li aileleri, uzun süredir ABD hükümetini, Suudi Arabistan'ın saldırıları gerçekleştiren teröristlerle olan bağlantılarıyla ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırma konusunda çağrılarr yapıyor. Bu çağrılara yanıt olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerin yayımlanacağını duyurmuştu.

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abd, fbi, saldırı, joe biden, 11 eylül, belge