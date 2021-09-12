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FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı
FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili 'çok gizli belgeler' 20'inci yıldönümünde halkla paylaşıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T10:15+0300
2021-09-12T10:17+0300
dünya
abd
fbi
saldırı
joe biden
11 eylül
belge
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FBI tarafından, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla yayınlanan 11 Eylül belgeleri için şu ifadeler kullanıldı:Yayımlanan belgeler, büyük oranda 2015'te ve 2016'da ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ve İkiz Kuleler'i vuran 'hava korsanları'na ve onlara yardım eden bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgilerden oluşuyor. ,Belgelerde, Ömer el Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles’ta öğrenci olan Ömer el Bayumi’den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler’ arasında yer alıyor.Bayumi'nin Bin Ladin ailesini tanıdığı ve onlarla iletişimini sürdürdüğü iddia edilen Usame Bassnan ile temas kurduğu da söyleniyor.11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ABD'li aileleri, uzun süredir ABD hükümetini, Suudi Arabistan'ın saldırıları gerçekleştiren teröristlerle olan bağlantılarıyla ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırma konusunda çağrılarr yapıyor. Bu çağrılara yanıt olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerin yayımlanacağını duyurmuştu.
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abd, fbi, saldırı, joe biden, 11 eylül, belge

FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı

10:15 12.09.2021 (güncellendi: 10:17 12.09.2021)
© AP Photo / Carmen Taylor11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor.
11 Eylül 2001’de çekilen bu fotoğraf, bir yolcu uçağının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden birine yaklaştığı anı gösteriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Carmen Taylor
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ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili 'çok gizli belgeler' 20'inci yıldönümünde halkla paylaşıldı.
FBI tarafından, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla yayınlanan 11 Eylül belgeleri için şu ifadeler kullanıldı:
Bu materyal, 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılarla ilgili bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılmasıyla ilgili olarak (ABD Başkanı Joe Biden tarafından) 3 Eylül 2021'de imzalanan yürütme emrine karşılık olarak yayımlanıyor.
Yayımlanan belgeler, büyük oranda 2015'te ve 2016'da ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ve İkiz Kuleler'i vuran 'hava korsanları'na ve onlara yardım eden bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgilerden oluşuyor. ,
Belgelerde, Ömer el Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles’ta öğrenci olan Ömer el Bayumi’den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler’ arasında yer alıyor.
Bayumi'nin Bin Ladin ailesini tanıdığı ve onlarla iletişimini sürdürdüğü iddia edilen Usame Bassnan ile temas kurduğu da söyleniyor.
11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ABD'li aileleri, uzun süredir ABD hükümetini, Suudi Arabistan'ın saldırıları gerçekleştiren teröristlerle olan bağlantılarıyla ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırma konusunda çağrılarr yapıyor.
Bu çağrılara yanıt olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerin yayımlanacağını duyurmuştu.
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