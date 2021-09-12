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https://tr.sputniknews.com/20210912/golcuk-depreminde-agir-hasar-goren-bina-22-yil-sonra-yikildi-1048837376.html
Gölcük depreminde ağır hasar gören bina 22 yıl sonra yıkıldı
Gölcük depreminde ağır hasar gören bina 22 yıl sonra yıkıldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1999 Gölcük depreminde ağır hasar gören ve 22 yıl sonra mahkeme kararı ile yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkımına başlandı... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T13:27+0300
2021-09-12T13:27+0300
türkiye
gölcük
bina
yıkım
marmara depremi
marmara bölgesi’nde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve afet eğitimi (mardim) projesi
kocaeli
izmit
imar
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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 1999 Gölcük depreminde Kocaeli'de ağır hasar alan bir bina daha yıkıldı. İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yıkımı için açılan dava sonuçlandı.Binanın yıkılmasını istemeyen hissedarlar hukuki yollara başvurarak, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararını durdurmak isterken, Sakarya 2. İdari Mahkemesi yapının ağır hasarlı olduğuna hükmetti.Alınan kararın ardından binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Cadde trafiğe kapatılarak, alınan güvenlik önlemleri kapsamında binanın yıkımına iş makinesi ile başlandı. Yıkım çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.'Bu davası sonuçlanmış 11 binadan 7'ncisi'Yıkım çalışmalarını üstlenen inşaat firması yetkilisi Muhlis Ateş, “Bu, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 1999 Gölcük depreminden kalan ağır hasarlı ve davası sonuçlanmış 11 binadan 7'ncisi. 6 tanesini yıktık, şu an 7'ncisi devam etmektedir. Ağır hasarlı olan 20-25 bina daha var, onların hazırlıkları da devam etmekte. Yıkımlar, Ulaşım Daire Başkanlığı, emniyet ve valilik kararı ile 20 günün sonunda uygun bir gün bulundu, yollar kapatıldı. Bugün saat 13.00'e kadar yol kapalı olacak, daha sonra tek şerit halinde açılacak. Tüm iş güvenliği alınarak yıkım devam ediyor. Yaklaşık 5 gün sonra hafriyatı, moloz temizlenip teslim edilecek” dedi.
türkiye
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gölcük, bina, yıkım, marmara depremi, marmara bölgesi’nde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve afet eğitimi (mardim) projesi, kocaeli, izmit, imar

Gölcük depreminde ağır hasar gören bina 22 yıl sonra yıkıldı

13:27 12.09.2021
© İHAGölcük depreminde ağır hasar gören bina 22 yıl sonra yıkıldı
Gölcük depreminde ağır hasar gören bina 22 yıl sonra yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1999 Gölcük depreminde ağır hasar gören ve 22 yıl sonra mahkeme kararı ile yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkımına başlandı. Alınan güvenlik önlemleri ile yıkılan bina havadan görüntülendi.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 1999 Gölcük depreminde Kocaeli'de ağır hasar alan bir bina daha yıkıldı. İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yıkımı için açılan dava sonuçlandı.
Binanın yıkılmasını istemeyen hissedarlar hukuki yollara başvurarak, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararını durdurmak isterken, Sakarya 2. İdari Mahkemesi yapının ağır hasarlı olduğuna hükmetti.
Alınan kararın ardından binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Cadde trafiğe kapatılarak, alınan güvenlik önlemleri kapsamında binanın yıkımına iş makinesi ile başlandı. Yıkım çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

'Bu davası sonuçlanmış 11 binadan 7'ncisi'

Yıkım çalışmalarını üstlenen inşaat firması yetkilisi Muhlis Ateş, “Bu, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 1999 Gölcük depreminden kalan ağır hasarlı ve davası sonuçlanmış 11 binadan 7'ncisi. 6 tanesini yıktık, şu an 7'ncisi devam etmektedir. Ağır hasarlı olan 20-25 bina daha var, onların hazırlıkları da devam etmekte. Yıkımlar, Ulaşım Daire Başkanlığı, emniyet ve valilik kararı ile 20 günün sonunda uygun bir gün bulundu, yollar kapatıldı. Bugün saat 13.00'e kadar yol kapalı olacak, daha sonra tek şerit halinde açılacak. Tüm iş güvenliği alınarak yıkım devam ediyor. Yaklaşık 5 gün sonra hafriyatı, moloz temizlenip teslim edilecek” dedi.
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