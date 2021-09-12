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https://tr.sputniknews.com/20210912/hulusi-akar-s-400lerle-ilgili-pozisyonumuzda-bir-degisiklik-yok-1048837597.html
Hulusi Akar: S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok
Hulusi Akar: S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bizim S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık ve net olarak ortaya koydu. Bu... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T13:43+0300
2021-09-12T13:43+0300
savunma
abd
rusya
türkiye
ypg
hulusi akar
f-35
sedat ergin
s-400
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e açıklamalarda bulundu.Ergin'in yönelttiği ‘Türk-ABD ilişkileri nereye geldi? Yerinde saydığını söyleyebilir miyiz?’ sorusuna “Kötüleşmedi hiç olmazsa...” yanıtını veren Akar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:‘Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım’“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz bölgesel bir güçtür. Türkiye bölgesinde ABD için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım. ABD’nin bölgede işbirliği yapacağı ülke biziz.‘Bizimle işbirliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz’Biz, 2011’den bu yana ABD ve tüm müttefiklerimizle yani özellikle Suriye’de işbirliği içinde hareket etmek istedik. Hiçbir işi gizli-saklı yapmadık. Örneğin 2015 yılında Suriye’de DEAŞ’a karşı birlikte mücadele etmek üzere ABD ile bir mutabakat planını büyük ölçüde tamamladık. Ancak son anda karar değiştirip YPG ile işbirliği yapmaya yöneldiler. Keza Rakka’da da DEAŞ’a karşı birlikte hareket edebileceğimizi bildirmiştik. Buna da yanaşmadılar. En son Libya’da da birlikte hareket edebilirdik. Ancak bu konuda olumlu bir yanıt alamadık. Bizimle işbirliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz.‘Biz ABD ile S-400 ya da F-35 meselelerini bir şekilde çözebiliriz’Daha önce de söyledim. Biz ABD ile S-400 ya da F-35 meselelerini bir şekilde çözebiliriz. Ancak ABD, Suriye’de YPG ile bir ittifak içinde hareket ettiği sürece, bu ilişkilerin en önemli meselesi olarak kalır, ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Bu, ABD ile ilişkilerde birincil konumuzdur. YPG’nin terör örgütü olarak adını koyması lazım. ‘YPG ile taktik nedenlerle bir ittifak kurmak zorundaydık’ derseniz, bunu olumlu karşılamasak bile anlayabiliriz. Ama YPG’nin PKK olmadığını söylerseniz, ‘Hayır, bu PKK değil’ derseniz, bu bizim aklımıza hakaret etmek olur. ‘Bunu yapmayın’ diyoruz. Sonuç olarak ABD’nin TIR’lar dolusu yardım gönderdiği YPG ile ilişkisini kesmesi gerekiyor."‘Amerika’nın en doğru hareketi Amerika gibi davranması olur’"ABD’nin etraflıca düşünmesi lazım. Amerika’nın en doğru hareketi Amerika gibi davranması olur" diyen Akar, ‘işbirliği’ çağrılarına şöyle devam etti:“Türkiye ile olan bir ittifakı var, aramızda anlaşmalar var, akıl mantık var, bölgenin gerçekleri ve ihtiyaçları var... Bunların hepsini bir bütün olarak gören bir bakış lazım. Bu bakışta, vizyonda bir zafiyet olmaması lazım. Biz NATO başta olmak üzere ittifak içinde ve ikili ilişkilerimizde tüm sorumluluklarımızı daima yerine getirdik. Getiriyoruz, bunun da görülmesi lazım.Tarafların iyi niyetle sorunları çözmeye dönük çalışmaları sürüyor. Kabil Havalimanı’nda gerçekleştirilen yakın işbirliğinin büyük bir ihtimalle ABD siyasetine ve medyasına da olumlu yansıdığını düşünüyorum.‘S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok’
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abd, rusya, türkiye, ypg, hulusi akar, f-35, sedat ergin, s-400

Hulusi Akar: S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok

13:43 12.09.2021
© AA / Arif AkdoğanHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bizim S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık ve net olarak ortaya koydu. Bu şekilde devam ediliyor. İkinci sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü takip ediyoruz. Kendi planımız, programımız dahilinde uygulamalarımız devam ediyor” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e açıklamalarda bulundu.
Ergin'in yönelttiği ‘Türk-ABD ilişkileri nereye geldi? Yerinde saydığını söyleyebilir miyiz?’ sorusuna “Kötüleşmedi hiç olmazsa...” yanıtını veren Akar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım’

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz bölgesel bir güçtür. Türkiye bölgesinde ABD için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım. ABD’nin bölgede işbirliği yapacağı ülke biziz.

‘Bizimle işbirliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz’

Biz, 2011’den bu yana ABD ve tüm müttefiklerimizle yani özellikle Suriye’de işbirliği içinde hareket etmek istedik. Hiçbir işi gizli-saklı yapmadık. Örneğin 2015 yılında Suriye’de DEAŞ’a karşı birlikte mücadele etmek üzere ABD ile bir mutabakat planını büyük ölçüde tamamladık. Ancak son anda karar değiştirip YPG ile işbirliği yapmaya yöneldiler. Keza Rakka’da da DEAŞ’a karşı birlikte hareket edebileceğimizi bildirmiştik. Buna da yanaşmadılar. En son Libya’da da birlikte hareket edebilirdik. Ancak bu konuda olumlu bir yanıt alamadık. Bizimle işbirliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz.

‘Biz ABD ile S-400 ya da F-35 meselelerini bir şekilde çözebiliriz’

Daha önce de söyledim. Biz ABD ile S-400 ya da F-35 meselelerini bir şekilde çözebiliriz. Ancak ABD, Suriye’de YPG ile bir ittifak içinde hareket ettiği sürece, bu ilişkilerin en önemli meselesi olarak kalır, ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Bu, ABD ile ilişkilerde birincil konumuzdur. YPG’nin terör örgütü olarak adını koyması lazım. ‘YPG ile taktik nedenlerle bir ittifak kurmak zorundaydık’ derseniz, bunu olumlu karşılamasak bile anlayabiliriz. Ama YPG’nin PKK olmadığını söylerseniz, ‘Hayır, bu PKK değil’ derseniz, bu bizim aklımıza hakaret etmek olur. ‘Bunu yapmayın’ diyoruz. Sonuç olarak ABD’nin TIR’lar dolusu yardım gönderdiği YPG ile ilişkisini kesmesi gerekiyor."

‘Amerika’nın en doğru hareketi Amerika gibi davranması olur’

"ABD’nin etraflıca düşünmesi lazım. Amerika’nın en doğru hareketi Amerika gibi davranması olur" diyen Akar, ‘işbirliği’ çağrılarına şöyle devam etti:
“Türkiye ile olan bir ittifakı var, aramızda anlaşmalar var, akıl mantık var, bölgenin gerçekleri ve ihtiyaçları var... Bunların hepsini bir bütün olarak gören bir bakış lazım. Bu bakışta, vizyonda bir zafiyet olmaması lazım. Biz NATO başta olmak üzere ittifak içinde ve ikili ilişkilerimizde tüm sorumluluklarımızı daima yerine getirdik. Getiriyoruz, bunun da görülmesi lazım.
Tarafların iyi niyetle sorunları çözmeye dönük çalışmaları sürüyor. Kabil Havalimanı’nda gerçekleştirilen yakın işbirliğinin büyük bir ihtimalle ABD siyasetine ve medyasına da olumlu yansıdığını düşünüyorum.

‘S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok’

Bizim S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık ve net olarak ortaya koydu. Bu şekilde devam ediliyor. İkinci sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü takip ediyoruz. Kendi planımız, programımız dahilinde uygulamalarımız devam ediyor.”
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