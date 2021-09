https://tr.sputniknews.com/20210912/iett-calisani-otomobile-saldirdi-aracin-camina-tas-atti-1048841677.html

İETT çalışanı otomobile saldırdı: Aracın camına taş attı

İETT çalışanı otomobile saldırdı: Aracın camına taş attı

Kağıthane'de ailesiyle birlikte parka giden psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İETT şoförü olduğu öğrenilen bir otomobilin... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T16:48+0300

2021-09-12T16:48+0300

2021-09-12T16:48+0300

türkiye

istanbul

trafik

saldırı

ibb

kağıthane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048841652_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_b3e39b20907a0c5439ad87c8904e1474.jpg

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda, İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı otomobil tarafından taciz edildi.DHA'nın haberine göre, bir süre yoluna devam eden Balkoca'nın aracının önünü kesen Olcay Kurt, Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızının da içerisinde bulunduğu otomobile tekme ve yumruk attı. Olcay Kurt'un kullandığı otomobilde bulunan Nazire İlbasan'ın o anlarda bir taraftan Olcay Kurt'u tutmaya çalışırken bir yandan da telefonla bir yerleri aradığı görüldü. Balkoca'ın aracıyla olay yerinden ayrılmaya çalıştığı anda ise, kendisini tutanların elinden kurtulan Olcay Kurt'un yerden aldığı taşı cama fırlattı.Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.‘İBB’de özel kalemde çalışıyorum, sizi yaşatmayacağım’ dedi’Yaşananları anlatan Uğur Balkoca, "Benim eşim 11 haftalık hamile, 2 yaşında da bir kızımız var. Kızımızı parka götürüyorduk. Parka götürürken arkamızdan bir araç sürekli kornaya basarak, sıkıştırarak tuhaf davranışlarda bulundu. Daha sonra bir anda önümüze kırdı araba. Olay Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün oradaki ışıklardan dönerken oldu. Sonra şahıs arabadan indi, bir anda saldırmaya başladı. Eşimin ve kızımın olduğu tarafa yumruklarla saldırdı. Biz 'ne yapıyorsun dedik? Nedir yani? Uzaklaş' falan dedik. Arabanın her yerine vurdu. 'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum. İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Özel kalem müdürüyüm' gibi bir sürü şeyler söyledi. 'Sizi yaşatmayacağım, sizi öldüreceğim' gibi şeyler söyledi.‘Arabanın içine granit parçası attı biz olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken’Çok tuhaf bir öfke nöbetinde, eşim de arabanın içinde benimde tek amacım eşimi ve çocuğumu muhafaza altına almak. Kaçmaya çalışıyoruz olay yerinden. Saldırıyor çünkü çok agresif birisi, yanında da bir hanımefendi vardı. O da engel olmuyordu. O da 'sizi şikayet edeceğiz, arabada çocuk var, polise şikayet edeceğiz' diyerek bizi tahakküm altına almaya çalıştı. Eşim ağlıyor bir taraftan en sonunda arabanın içine granit parçası attı biz olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken. O arada eşim video çekmiş Allah'tan. Araba param parça, çocuğumuzun saçlarından cam ayıkladı eşim. Bu arada bizi sıkıştırdıkları araç, belediyeye ait üzerinde 153 işte, '16 milyon için çalışıyoruz' yani belediyeye ait bir hizmet aracı, bunu belediyenin imkanlarıyla ve o şeyi vardı zaten. Özel kalemim, sen kimsin çek kenara, polis çağıracağım falan, biz hiçbir şey yapmadık. Benim eşim hekim, ben psikoloğum bugüne kadar kimseye bir zararımız yok. Sadece tek amacımız çocuğumuzu parka götürmekti. Başka bir şey yok yani. Şahıslarında karakolda olduklarını biliyorum" dedi.‘Arabanın içi, bizim üzerimiz cam oldu’Saldırı anlarını kaydeden Dr. Dilen Balkoca, korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Biz ayrılmaya çalışırken adam, onu tutanların elinden kurtulup, taşı alarak ön sağ tarafa fırlattı ve arabanın içi, bizim üzerimiz cam oldu. Aşırı bir şekilde korktum. Çocuk için korktum. Elim ayağım titredi. Gerçekten çok korkunç anlardı bizim için. Hanımefendi biraz sakinleştirir diye düşünüyordum o da aksine parmak sallayıp tehdit etti bizi. Biz oradan uzaklaşalım gidelim artık derken kadın kapıyı açmaya çalışıyor. Baya korku dolu anlardı bizim için" diye konuştu.Kağıthane'de otomobille kızını ve eşini parka götüren psikolog Uğur Balkoca, bir başka otomobil sürücüsü tarafından taciz edilmiş ardından taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin İETT şoförü olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı iddia edilen saldırganın İETT'de görevli şoför olduğu, saldırıya uğrayan Uğur Balkoca'nın da yine İBB bünyesinde psikologluk yaptığı ortaya çıktı.Emniyetten açıklamaKağıthane'de dün yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" konuları ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;11.09.2021 tarihi saat 18.50 sıralarında Kâğıthane ilçesi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde kavga olduğu bilgisi üzerine adrese geçilmiş, yapılan kontrolde; trafik esnasında iki araç içerisinde bulunan O.K., N.İ. ve U.B., D.B. isimli şahısların aralarında yol verme yüzünden kavga çıktığı, yaşanan tartışma sonrasında kavganın büyüdüğü ve O.K. isimli şahsın karşı tarafın araç camına yerden aldığı taşı attığı anlaşılmıştır.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi

türkiye

istanbul

kağıthane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik, saldırı, ibb, kağıthane